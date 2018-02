ČEZ chce provozovat JEDu nejméně dalších 20 let

Podle zástupců ČEZu, plánuje společnost provozovat jadernou elektrárnu Dukovany dalších nejméně 20 let. Toto prohlášení přichází po komentáři šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové (SÚJB), která uvedla, že ČEZ bude v budoucnu čelit tlaku na dřívější odstavení jaderných elektráren tak, aby jejich životnost byla 40 let. V případě Dukovan by to tedy bylo 2025-2027, což je o 10 let dříve než se nyní očekává (2035-2037).



Z našeho pohledu je jaderná energetika již dávno pod tlakem zejména našich zahraničních sousedů. Dřívější odstavení by bylo pro ČEZ samozřejmě negativní. Nyní nepředpokládáme, že by se to stalo. Připomínáme, že energetický mix (zdroje) je kompetenci každého státu a určuje si je sám.





Více zpráv k tématu ČEZ