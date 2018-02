Summary: Pozitivní výsledky přinesla CVS, Total i Unicredit

USA:



CVS Health Corp (Investiční tipy)



Americký poskytovatel lékárenských služeb a provozovatel samotných lékáren nepřestává příjemně překvapovat. Tržby dokázaly vyskočit o dalších 5 % yoy na 48,4 mld. USD. Náklady na prodané zboží bohužel rostly o něco rychleji, čímž došlo k mírnému zúžení provozní marže, konkrétně o 30 bps yoy na 16,3 %. Management však dokázal udržet na uzdě provozní náklady, což nakonec vyústilo v čistý zisk na akcii ve výši 1,92 USD (+12 % yoy), neboli 21 centů nad konsensem trhu.



Rozpad na jednotlivé divize se nese ve stejném duchu jako minule, jen s menší variací. Lékárenské služby (segment PBM) jsou pořád tahounem růstu, nicméně růst jejích tržeb zrychlil až na 18 % yoy (v předešlém kvartálu +8 % yoy). Co se týče lékáren, tady tržby stagnovaly s nulovým růstem. Jedná se však o výrazné zlepšení, jelikož 1Q17 zaznamenal pokles o 5 % yoy, 2Q17 o 2,5% yoy a 3Q17 o 8 % yoy. K relativně dobrým číslům dopomohly zlepšující se prodeje léků na předpis (+2,5 % yoy).



Výhled na další kvartál maluje růst provozního zisku o 0,5 až 4,5 %, zatímco trh očekával meziroční stagnaci. Trochu méně už potěšil upravený výhled na celý kalendářní rok, jenž byl snížen z původního růstu provozního zisku o 1,0 až 4,0 % na nynějších -1,5 až +1,5 %. Důvodem je reinvestice části daňových úspor do zaměstnanců, nástrojů na datovou analýzu a do zlepšení poskytovaných služeb. Z našeho pohledu by v dlouhodobějším měřítku měly tyto investice mít pozitivní dopad na produktivitu společnosti.



Co se týče akvizice pojišťovny Aetna, tu management nadále plánuje uzavřít v druhé polovině tohoto roku.



Výsledky musíme zhodnotit jako veskrze pozitivní i když trochu zamrzel zhoršený výhled na rok 2018. Dnes však americké trhy pokračují ve výprodejích a i akcie CVS strhávají dolů o 4 %.

Evropa:

Total



Francouzský těžař uzavřel kvartál s provozním ziskem po zdanění na úrovni 3,3 mld. USD (konsensus 3,1 mld. USD). V mezikvartálním 10% růstu se reflektuje příznivější tržní prostředí plynoucí z vyšší ceny černého zlata.

Pro upřesnění, Brent se za poslední kvartál roku zvedl z ceny 55 USD/barel na 65 USD/barel. Pozitivní dopad na provozní zisk těžební divize (mezikvartálně +25 % na 1,8 mld. USD) byl však zákonitě přibržďován poklesem v rafinační divizi (-15 % na 0,9 mld. USD). Dobře si však vedla i divize zemního plynu, jejíž provozní zisk poskočil na 0,2 mld. USD, což je dvojnásobek proti předešlému kvartálu. Rostoucí marže jsou patrné i z objemu vytěžené ropy, jenž se v porovnání s předešlým kvartálem vůbec nezměnil a zůstal tedy na úrovni 1,4 mil. barelů za den. Objem vytěženého zemního plynu narostl mezikvartálně o 3 % na 1,2 milionu barelů ropného ekvivalentu denně.

Provozní cashflow (bez započtení změn v provozním kapitálu) dosáhl skvělých 6 mld. USD (+15 % mezikvartálně). Bohužel, značně vyšší kapitálové výdaje (+45 % gog) nakonec sráží volný cashflow na 1,5 mld. USD (-30 % qoq). Na druhou stranu můžeme s potěšením konstatovat, že zadluženost se opět o něco snížila. Dokazuje to poměr čistého dluhu (celkový dluh mínus hotovost) a vlastního kapitálu, jenž poklesl mezikvartálně z 18 % na 14 %.

Na tento rok si pro nás management přichystal růst produkce meziroční růst o 6 % a kapitálové výdaje v okolí 14 mld. USD, tedy cca 3,5 mld. USD na kvartál.

Akcie Total se po dobrém úvodu dne vrací na včerejší zavírací cenu.

Unicredit

Italský bankovní dům UniCredit (Investiční tipy) dnes svými výsledky trhy velice příjemně překvapil. Celkové výnosy poskočily o 7 % yoy na 4,8 mld. EUR, přičemž tržní konsensus udával hodnotu 4,7 mld. EUR. Za růstem stojí převážně neúrokové výnosy (zejména poplatky za služby), avšak ani čisté úrokové výnosy si vůbec nevedly špatně. Více detailů poskytne další odstavec. Kontrola mzdových nákladů a osekání režijních nákladů sice pomohly, nicméně největší kus práce udělaly rezervní náklady. Před rokem je do závratných výšin (10,5 mld. EUR) dostaly jednorázové položky, bez nichž se tato položka vrací na normální hladinu 1 mld. EUR. Když se k těmto efektům přidají nečekaně nízké daňové náklady, dostaneme se na zisk po zdanění ve výši 0,8 mld. EUR, zatímco trh počítal jen 0,5 mld. EUR.

Jak jsme již zmiňovali, kromě neúrokových výnosů (+14 % yoy; +5% qoq) si vedl velice dobře i čistý úrokový výnos (+7 % yoy; +3% qoq). Pod ten se částečně podepsala vyšší čistá úroková marže (+4 bps qoq na 1,39 %) a částečně také mírně vyšší objem poskytnutých úvěrů (+0,2 % qoq na 422 mld. EUR). Kvalita úvěrů dosáhla příjemného zlepšení. Poměr klasifikovaných úvěrů k celkovému objemu poskytnutých úvěrů sklouzl o 50 bps yoy na 10,4 % (-70 bps yoy na 4,9 % v jádrové divizi).



Kapitálová pozice banky je po vlně rekapitalizací nadále výborná. Ukazatel CET1 stojí na hodnotě 13,6 % a i když mezikvartálně mírně ubral (-20 bps), tak je pořád daleko nad doporučovanou regulatorní hranicí. Supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) se zlepšilo o 10 bps qoq na 5,55 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROTE) je na úrovni 5,5 %, v jádrové divizi dokonce na 7 %.



Co nás obzvlášť potěšilo, je aktualizace restrukturalizačního plánu Transform 2019, o nějž se v podstatě opírá naše zařazení banky mezi Investiční tipy. Z celé zprávy vypíchneme hlavně zdravější portfolio úvěrů. Klasifikované úvěry v nejádrové divizi se podařilo okřesat na 26,5 mld. EUR, což znamená, že jsme na dobré cestě k cíli 17,2 mld. EUR pro rok 2019. Objem klasifikovaných úvěrů v jádrové divizi nyní stojí na 22 mld. EUR a jejich poměr k celkovým poskytnutým úvěrům je jen 4,9 % (-10 bps qoq; -70 bps yoy). V posledním kvartálu roku se tak podařilo zbavit 2 mld. EURklasifikovaných úvěrů, což snížilo jejich poměr k celkovým poskytnutým úvěrům na 10,2 % (-50 bps qoq; -160 bps yoy).



Z našeho pohledu nám UniCredit naservírovala velice dobrá čísla, která jen podporují naši investiční tezi.



Akcie UniCredit dnes posilují o 2 %.