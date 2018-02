Marxovy předpovědi se nakonec naplňují

Hlavní ekonom francouzské banky Natixis Patrick Artus se nebojí kontroverzních témat a závěrů. Dokazuje to v jedné ze svých poledních analýz, kde tvrdí, že „dynamika současného kapitalismu jednoznačně potvrzuje Marxovy předpovědi“.



Artus má konkrétně na mysli tři oblasti. První z nich je pokles efektivity firemního sektoru. Ten se projevuje zpomalením růstu produktivity výrobních faktorů, který by podle Marxe měl vytvářet negativní tlak na návratnost investovaného kapitálu v korporátním sektoru. O problémech s růstem produktivity se již řadu let skutečně živě diskutuje, následující graf ovšem ukazuje, že návratnost kapitálu ve vyspělých zemích zatím netrpí, naopak:









Popsaný růst návratnosti kapitálu lze ovšem vysvětlit tak, že se firmy snaží eliminovat negativní tlak pomalého růstu produktivity tím, že drží dole mzdy. Natixis v této souvislosti poukazuje na dlouhodobě rostoucí podíl zisků na celkových příjmech ve vyspělých ekonomikách (viz druhý graf). Pokles podílu mezd je umožněn slabou vyjednávací silou práce a vyšší flexibilitou trhu práce.

Kapitál si tedy podle Artusova pohledu udržuje vysokou návratnost i v prostředí utlumeného růstu produktivity. Odnášejí to ovšem zaměstnanci firem, jejichž mzdy nerostou v souladu s tím, jak se zvyšuje produktivita práce. „Mzdy ale nejde tlačit dolů donekonečna a kapitalisté se tak ve snaze zvýšit návratnost kapitálu uchylují ke spekulativním operacím,“ píše ekonom. Mezi tyto operace řadí odkup akcií vlastní firmy, spekulace na trhu realit a trzích s aktivy, jako je bitcoin či komodity. „Takový vývoj nevyhnutelně vede k prohlubování příjmové nerovnosti a nakonec ke krizi,“ predikuje Artus. O Marxem předpovídané revoluci proletariátu ale v jeho analýze nepadá ani slovo.

Zdroj: Natixis