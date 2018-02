Sherman: Zaměřte se na "utility token" jako jsou ethereum, IOTA či NEO

Podle Micka Shermana z Hercules Tech by se měli investoři zaměřit především na tzv. "utility token", což jsou virtuální měny spojené s nějakým konkrétním využitím podkladové blockchainové technologie. Tvůrci měn jako ethereum IOTA či NEO pracují na vytvoření blockchainových platforem, které by mohly posloužit pro další rozvoj a reálnou aplikaci zmíněných měn.Určitým problémem může být časová náročnost a vzdálenost takových projektů. Do té doby může být trh svědkem mnoha a mnoha dalších bublin a velkých výkyvů nicméně budoucnost celé technologie je neoddiskutovatelná a velmi atraktivní.