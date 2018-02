Experti: Tržní kapitalizace kryptoměn letos přesáhne 1 bilión USD, Bitcoin bude nad 50 000 USD

Propady kryptoměn ještě ani řádně neoschly a už se objevují dříve obvyklé vizionářské odhady z říše snů, mírně řečeno.Podle šéfa Outlier Ventures Jamieho Burka kryptoměny do konce roku svou celkovou tržní kapitalizací překročí hranici 1 biliónu USD Podle Thomase Glucksmanna z Gatecoin technologické inovace a nové investorské produkty podpoří růst bitcoinu letos směrem k 50 000 USD za kus. Prospěšná bude především vyšší míra regulace, jež způsobí větší důvěryhodnost burz a přiláká nové zájemce včetně institucionálního kapitálu.Hodně Glucksmann sází na bitcoinovou Lightning Network, jež by měla podstatným způsobem zrychlit aktuálně velmi pomalý průběh jednotlivých transakcí. Dalším silně podpůrným motorem bude uvedení ETF podložených kryptoměnami , který přiblíží tento směr běžným investorům, kteří si doposud s investicemi do kryptoměn nevěděli rady.