KB zveřejní výsledky za 4Q17 ve čtvrtek 8.2. - čeká se mírný pokles zisku pod 3 mld. Kč

KB zveřejní zítra ráno výsledky za 4Q 2017. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 2 965 mil. Kč (-3 % r/r). Rostoucí sazby a stabilizace úrokových marží by měly podpořit úrokové výnosy, které očekáváme sice ještě meziročně o 1,5 % níže, nicméně v mezikvartálním srovnání by již měly růst podruhé v řadě. Na straně provozních nákladů pokračuje rychlý růst mzdových nákladů (oček. +5 % r/r) a mírně vyšší očekáváme také ostatní administrativní náklady (+1,5 % r/r). Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu růstu ekonomiky, růstu mezd a rekordně nízké nezaměstnanosti. Stejně jako v minulosti by management měl také oznámit návrh dividendy ze zisku minulého roku. Společnost již indikovala, že by výplatní poměr měl být okolo 60 % ze zisku očištěného o mimořádný výnos z prodeje a přecenění budov. My očekáváme dividendu ve výši 43 Kč (60,7 % očekávaného očištěného zisku a 4,8% hrubý dividendový výnos).

Investoři se kromě samotných čísel zaměří především na jakékoliv informace o výhledu pro tento rok, vývoj úrokových marží v souvislosti se zvyšováním sazeb a konkurenčním bojem na trhu s úvěry. Neočekáváme, že by nadcházející výsledky byly výraznějším impulzem pro cenu akcií.





