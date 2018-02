Situace na amerických trzích se už zklidňuje

Výprodej na akciových trzích dodával sílu americkému dolaru , který se tak dostal až do blízkosti hranice 1,23 EUR USD , nicméně včera odpoledne se již situace začala obracet. Dolar se vrátil téměř k 1,24, „index strachu“ VIX zkorigoval z necelých 50 na 30 a americké akcie přestaly padat a dokonce umazaly alespoň menší část předchozích ztrát. V mezičase navíc americká vláda dostala další peníze na fungování alespoň na měsíc a půl, takže na trzích to snad opět vypadá na návrat k normálu. Dnes by navíc dolaru mohla pomoci i slova tří představitelů Fedu, kteří by mohli zklidnit situaci ozřejměním dalších kroků americké centrální banky. Nakonec kromě dobrých čísel z trhu práce zveřejněných už v pátek se toho zas tak moc nestalo, aby trhy musely reagovat tak hystericky.

