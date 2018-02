Jak švýcarská banka zlikvidovala produkt za miliardy

S výkyvy na trzích lze obchodovat. Pokud se trh nehýbe, je možné sázet na další nehýbání. Ale když se jednou prudce pohne – jak se to stalo právě nyní – mají spekulanti na nehybnost problém.

Mluvit by o tom mohla švýcarská banka Credit Suisse. Ta je jedním z protagonistů v příběhu, na kterém je možné ukázat, jak se dosud tak populární sázení proti výkyvům trhu – shortování volatility – může také vymstít.

Hlavní hvězdou jsou ale jedny konkrétní dluhové cenné papíry, kterými je možné na kolísavost sázet. Mají komplikovaný název - VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN. Známé – teď tedy neblaze – jsou ale pod burzovním symbolem XIV. A jejich podobnost s podstatně slavnějším měřítkem kolísavosti VIX nemusí být náhodná.

XIV ETN fungují tak, že odrážejí inverzní výkonnost indexu volatility sestavovaného chicagskou opční burzou CBOE, tedy již zmíněného VIXu. Pro drobné investory byly údajně jednou z nejoblíbenějších možností, jak proti turbulencím na klidných trzích sázet. To je mimochodem strategie, kterou investoři v posledních zhruba dvou letech sledovali až skoro bezhlavě. Trhy byly klidné, takže s takovouto sázkou bylo možné přijít si na slušnou návratnost. A fondům, které tuto strategii sledovaly, se peníze jenom hrnuly. Bez ohledu na kritiku, která se na tyto inverzní zapákované burzovně obchodované produkty kvůli jejich rizikovosti snášela.



Problém nastal v pondělí. Ukazatel VIX, o kterém se hovoří také jako o „indexu strachu“, vyrostl v ten den nejvíce ve své historii a dnes se přechodně dostal na čerstvé 2,5 leté maximum. Pro index, který se během posledních tří let pohyboval kolem 14 bodů, to v konkrétních číslech znamená vzestup na 38,8 bodu v pondělí a další nárůst až na více než 50 bodů dneska. Katastrofu pro fondy shortující volatilitu s inverzními sázkami na VIX.



Výsledek? Pro Credit Suisse obrovský problém. Papíry VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN, které banka sama přivedla na svět, se v řádné seanci v pondělí propadaly ještě o „pouhých“ 14 %. O 80 % ale sklesala jejich čistá hodnot aktiv v pondělním prodlouženém obchodování. Obchodování s nimi muselo být pozastaveno a CS se je nakonec rozhodla odkoupit zpátky. V podstatě tak zlikvidovala investiční produkt, který měl ještě minulý měsíc hodnotu přes 2 miliardy dolarů.

Kamenem úrazu je, že banka byla jeho největším držitelem. Na konci třetího čtvrtletí držela 32 procent těchto papírů; podle nejnovějšího oznámení regulátorům to bylo zhruba 4,79 milionu kusů. Při pondělní zavírací ceně 115,55 USD by to pro Credit Suisse znamenalo holding v objemu přes 550 milionů dolarů. A o 480 milionů dolarů méně v prodlouženém obchodování v témže dni, které XIV ETN sneslo na pouhých 15,43 USD.



Připomeňme, že bankovní dům vykázal za poslední dva kvartály zisky 250 milionů a 300 milionů dolarů. Čachry s poněkud obskurním produktem by pro banku znamenaly, že právě přišla o peníze odpovídající zhruba ziskům za celou jednu polovinu roku, napsal web zerohedge.com. To je něco, co by mohlo zajímat nejenom její investory, ale také regulátory…a právníky jejích klientů.

Credit Suisse se dnes nechala slyšet, že žádné ztráty z obchodování s tímto ETN neutrpěla. Jenomže trhy si už svoji odpověď na otázku, komu případné ztráty nakonec padnou na hlavu, našly. Akcie Credit Suisse na pozadí pokračujícího výprodeje na evropských akciových trzích dnes v Curychu odepsaly až téměř 9 procent. Ztráty nicméně korigovaly.

