Moneta Money Bank (Koupit, 12m cíl = 90 CZK) - Naplnění cílů stanovených managementem, atraktivní výše dividendy

Den zveřejnění: středa, 7. února 2018

Očekávané výsledky hospodaření: Makroekonomické prostředí zůstává pro bankovní sektor příznivé, když se daří většině odvětví napříč celou ekonomikou. To se promítá do rostoucího objemu poskytnutých úvěrů. My počítáme s jejich nárůstem v retailovém segmentu o zhruba 10 % meziročně, v korporátním sektoru předpokládáme jejich zvýšení o necelých 8 %. Přesto by tyto pozitivní trendy neměly vést ke zlepšení ziskovosti banky, když negativně stále působí prostředí nízkých úrokových sazeb. To se dle našich propočtů promítá do mezikvartálního i meziročního poklesu čisté úrokové marže. Domníváme se, že nejvíce se pod tento propad podepíše segment spotřebitelských úvěrů s ohledem na tvrdé konkurenční prostředí. Svůj vliv má ale rovněž pokračující refinancování úvěrů nižšími úrokovými sazbami a také změna portfolia. Výrazným tempem totiž roste počet poskytnutých hypoték a zároveň se banka zbavuje půjček s horší kvalitou dlužníků. Provozní náklady předpokládáme ve srovnání s Q4 16 o zhruba 8 % nižší zejména díky úsporám v administrativně a odpisům a amortizaci majetku. Naproti tomu ale působí rostoucí personální náklady. Čistý zisk by dle nás měl dosáhnout úrovně 837 mil. CZK, což značí meziroční pokles o 3,5 %. V odhadech počítáme s dalším prodejem části portfolia nesplácených úvěrů s předpokládaným pozitivním dopadem ve výši 120 mil. CZK. Zároveň tvorba opravných položek by měla být meziročně nižší vzhledem ke kvalitnějšímu úvěrovému portfoliu a zlepšujícímu se profilu klientů. Výsledky hospodaření by tak měly celkově naplnit výhled managementu.

Dividendová politika: Šéf banky při prezentaci výsledků za třetí kvartál uvedl, že management navrhne distribuci akcionářům výrazně převyšující výplatní dividendový poměr ve výši 70 % konsolidovaného zisku. Náš odhad ve výši 9,30 CZK byl postaven na základě výplaty 100 % zisku a necelé jedné miliardy korun z přebytečného kapitálu, jako tomu bylo vloni. Připouštíme však, že je náš odhad oproti očekávání trhu výrazně optimistický. Za pozitivum bychom ji považovali i v intervalu 8 až 9 CZK. Zajímavý bude pohled na tříletý horizont, zda se celková výplata dostane přes 20 CZK na akcii či nikoliv.

Výhled na letošní rok: Očekáváme, že pokles úrokové marže je již u konce, její vzestup by však měl přijít až v následujících letech. Vzhledem k rostoucímu objemu poskytnutých úvěrů však očekáváme zlepšování ziskovosti.