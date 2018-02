Summary: Bristol-Myers i Ryanair očekávání naplnily, trh je přesto posílá do červeného

Bristol-Myers Squibb



Americká farmaceutická společnost zaměřující se na léčbu rakoviny vygenerovala tržby ve výši 5,5 mld. USD (+2 % yoy) překonávajíce tak predikce o cca 100 mil. USD. Za překvapivě dobrá čísla můžeme poděkovat prodejům dvou hlavních léčiv – Opdivo (+4 % yoy) a Eliquis (+40 % yoy). Náklady na prodané zboží bohužel rostly nečekaně rychle (+9 % yoy), čímž přiškrtily hrubou marži, jež se tak meziročně smrskla o 410 bps na 69,6 %, zatímco trh doufal v hodnotu 71,5 %. Součtem těchto faktorů (a nižších daňových nákladů) je čistý zisk na akcii ve výši 0,68 USD (+8 % yoy) a tedy v linii tržních očekávání.



Výhled na rok 2018 předpokládá růst tržeb o 1 – 6 %, což by odpovídalo intervalu 21 až 22 mld. USD (konsensus 21,4 mld. USD). Hrubá marže v okolí 70 % také odpovídá predikcím a to samé můžeme tvrdit o čistém zisku na akcii a jeho plánovaném rozmezí 3,15 – 3,30 USD (konsensus 3,23 USD).



Nejzajímavěji z celého oznámení proto vyznívá progres v klinických testech léčiva CM-227. Jedná se o srovnání účinnosti kombinace léčiv Opdivo a Yervoy vs. běžná chemoterapie. Prozatimní výsledky jsou poměrně dobré, jelikož poslední fáze studie naplnila svůj hlavní cíl. Potvrdila, že zmiňované kombo dosahuje prokazatelně lepší progression-free survival rate – procento lidí, u nichž sice tumor nezmizí, ale aspoň přestává růst. Studie nyní pokračuje v testování ukazatele overal survival rate (tj. procento lidí, kteří jsou naživu ještě pět let po zpuštění léčby).



Akcie Bristol Myers otevíraly trh v zelených číslech, nicméně negativní sentiment na trhu je nakonec strhl na -2,3 %.

Ryanair

Irské nízkonákladové aerolinky utržily za ušlý kvartál 1,4 mld. EUR, meziročně o 4 % více, a dokázaly tak naplnit konsensus trhu. Na růstu se podepsal hlavně větší počet přepravených cestujících, zatímco průměrná cena letenek se ubírala směrem dolů.



Do nákladových položek zasáhly bující mzdové náklady, meziročně o 18 % vyšší. Ty souvisí jak s vyšším počtem nalítaných hodin, tak s nedávnou dohodou s odbory o platech pilotů. Jednotkové náklady ex-fuel tak v součtu narostly o 3 %, nicméně započteme-li výlohy na palivo, díváme se na 1% pokles jednotkových nákladů. Provozní marže dostála mírného rozšíření o 20 bps yoy na 9 %, což značí 6% navýšení provozního zisku na 0,13 mld. EUR.



Výhled na zbytek fiskálního roku 2018, v jehož posledním kvartálu se nyní nacházíme, je zastíněn pokračujícími jednáními s odbory. Management ve své zprávě upozornil na případné nepříjemné PR dopady, jak se budou odborové organizace snažit tlačit na zvyšování mezd. Vedení ale zároveň podtrhlo svůj tvrdý a nekompromisní postoj k udržení nákladů na uzdě.



Management očekává pokračování poklesu cen letenek (-3 %), naproti kterému půjde nárůst počtu přepravených pasažérů (+8 %). Jednotkové náklady by měly sklouznout o 2 %. Je tedy zjevné, že i po kolapsu Monarch a Alitalia se kompetitivní prostředí evropského nebe neuklidnilo a aerolinky budou pokračovat v zápasu o tržní podíl.



Akcie Ryanair dnes odepisují 2,3 %.