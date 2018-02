Alibaba má s jednodušší technologií políčeno na starší

Online nákupy nejsou zrovna doménou starší generace, ale když dojde na nákup potravin přes smartphone, považuje se sedmdesátiletá Siang Ťiang za „mazáka“. Narodila se v roce 1949, tedy rok předtím, než komunistická strana Číny převzala vládu nad zemí. Nikdy nevlastnila bankovní účet, ale teď má peněžní aplikaci, která jí umožňuje nákup zboží prostřednictvím smartphonu.

Siang je součástí generace, na kterou gigant Alibaba cílí v době, kdy růst tržeb z prodeje přes internet zpomaluje. „Velkým motivačním prvkem je, že růst jejich tržeb zpomaluje,“ řekl Benjamin Cavender, šanghajský ředitel China Market Research Group. „Dnes je mnohem snadnější přesvědčit starší uživatele, aby otevřeli své peněženky a utráceli, než kdysi.“

Společnost ve středu představila novou verzi své nákupní aplikace Taobao pro seniory, která je mnohem jednodušší než ta mainstreamová. Navíc obsahuje širší rozhraní, které je možné napojit na účty příbuzných, aby si děti mohly zobrazit a zaplatit za zboží svých rodičů.

Čínští obyvatelé ve věku nad 60 let nyní tvoří zhruba 16 % celkové populace a do poloviny tohoto století už to bude kolem 33 %. Snaha zalíbit se starší generaci je součástí výdajového víru Alibaby. Firma plánuje utratit 10 miliard dolarů na posílení své přítomnosti v kamenných prodejnách, které častěji navštěvují právě senioři. Siang například nakupuje v supermarketu Hema, progresivního značkového obchodu Alibaby, který přijímá platby pouze mobilním telefonem. Při placení u pokladny pomůže obsluha Siang naskenovat čárový kód na jejím smartphonu a platba se automaticky provede.

„Moje děti si myslí, že jsem moc hloupá, abych mohla nakupovat přes internet, tak to dělají za mě,“ říká Siang. „Ale nákup s telefonem (v supermarketu) je jednoduchý. To zvládnu sama.“

Marketingová akce, kterou chce Alibaba přilákat více starších zákazníků, přichází v době, kdy má trh obavy z pomalejšího růstu tržeb společnosti. Ta dnes oznámila, že za tři měsíce do konce prosince jí příjem narostl meziročně o 56 procent a v celém finančním roce očekává nárůst o 55 až 56 procent.