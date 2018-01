Summary: Dnešní výsledky posílají akcie provozovatele nemocnic HCA nahoru

V dnešním komentáři se bude analytik Patria Finance Ján Hladký věnovat výsledkům společností HCA Holdings, Pfizer a SAP.

USA:



HCA Holdings

Provozovatel nemocnic utržil v uplynulém kvartálu 11,6 mld. USD, což je o 9 % více než v předešlém roce, a o 400 mil. USD více ve srovnání s konsensem trhu. Rychle rostoucí mzdové náklady však nepustily vzhůru EBITDA marži, jež sklouzla o 30 bps yoy na 20,4 %. Čistý zisk na akcii poslaly dolů hlavně jednorázové položky, díky čemuž se propadl meziročně o 45 % na 1,30 USD (konsensus 1,87 USD). Největší váhu, konkrétně 0,83 USD, přitom mělo vytváření rezerv na pokrytí negativních dopadů nové daňové reformy.



Výhled na rok 2018 se víceméně drží odhadů trhu. Tržby by se měly pohybovat mezi 45 až 46 mld. USD a čistý zisk na akcii mezi 8,5 – 9,0 USD. EBITDA marže by při středních hodnotách měla dosahovat cca 18,9 %. Nadšení trhů tak jednoznačně plyne z oznámení o započetí dividendových odměn. Čtvrtletní dividenda ve výši 0,35 USD bude poprvé vyplacena 30. března s rozhodným dnem stanoveným již na 1. březen. Ve světle ročního dividendového výnosu ani ne 1,5 % nám však takto pozitivní reakce trhu přijde trochu nečekaná.



Akcie HCA odpovídají na výsledky 5% posílením.

Pfizer

Americká farmaceutická společnost zaúčtovala tržby ve výši 13,7 mld. USD, což je v linii předešlého roku a také konsensu trhu. Trh však doufal v pokles nákladů na prodané zboží, a tedy ve vyšší hrubou marži (konkrétně 79,3 %) zatímco ta stagnovala na 77,7 %. Spolu s nečekaně vysokými režijními náklady podstřelil provozní zisk predikce o bezmála 400 mil. USD a usadil se na 4 mld. USD (+9 % yoy). Neprovozní položky naštěstí nakonec udělaly své a vytáhly čistý zisk na akcii na 0,62 USD (+30 % yoy), přičemž konsensus mířil na 0,56 USD.



Co se týče hlavních produktů: tržby Lyrica (neuropatická bolest) se pošouply vzhůru ani ne o 2 %, ale Prevnar (prevence pneumokoků) si vedl velice dobře, když ke svým tržbám přihodil meziročně 8 %, zatímco trh předpokládal stagnaci s nulovým růstem. Motory růstu, portfolio Xeljanz, Xtandi a Ibrance, si podržely ostré tempo, i když samotný Ibrance (+11 % yoy) trhy zklamal. Důvodem byla cenová úprava léčiva na zahraničních trzích, konkrétně v západní Evropě.



Výhledu na rok 2018 docela pomohla daňová reforma. Tržby se sice se svým plánovaným rozpětím 53,5 – 55,5 mld. USD držely tržního konsensu a hrubá marže 78,8 – 79,5 % již byla zklamáním, ale nová efektivní daňová sazba v okolí 17 % (doteď 20 %) dostala čistý zisk na akcii do plánovaného intervalu 2,90 – 3,00 USD, což je nad predikovanou hodnotou 2,78 USD.



Růst čistého zisku podpořený daňovou reformou očividně pro trh nebyl dostatečným lákadlem a akcie Pfizer tak klesají o 3 %.





EVROPA:



SAP

Německý vývojář podnikového software utržil v předešlém kvartálu 6,8 mld. EUR (+1 % yoy), čímž dosáhl akorát na trhem stanovený konsensus. Provozní zisk čítal 2,36 mld. EUR, což znamená, že se meziročně nepohnul z místa. Provozní marže se tak po 5 kvartálech poklesu konečně začíná stabilizovat na 34,7 %. Cloudový byznys pokračuje s překotným tempem růstu – tržby meziročně posílily o 30 % yoy na 1 mld. EUR s novými objednávkami (New Cloud Bookings) v objemu 600 mil. EUR (+ 30 % yoy). To vše v souladu s predikcemi trhu.



Management představil i výhled na kalendářní rok 2018. Tržby z cloudu by se měly pohybovat mezi 4,8 – 5,0 mld. EUR, což je při střední hodnotě 4,9 mld. EUR o 2 % nad konsensem trhu. Celkové tržby jsou pak naplánovány na rozmezí 24,6 – 25,1 mld. EUR (konsensus 24,7 mld. EUR). Marže odvozená čistě od jádrového byznysu by se měla meziročně rozšířit o 20 bps na 29 %.



Ve zkratce tak výsledky SAP nevyvolávají žádný velký úžas, spíše poukazují na stabilně se vyvíjející byznys. Na druhou stranu, výhledy managementu SAP jsou často poměrně konzervativní a pravděpodobné se tedy můžeme těšit na jejich překonání.



Trh posílá akcie dolů o 1 %.