Největší technologický obchod: Dell se nechá koupit VMware a vrátí se na burzu?

Americká společnost Dell Technologies uvažuje o takzvané reverzní fúzi s menší technologickou firmou VMware, ve které teď vlastní 80procentní podíl. Díky tomu by se Dell stal znovu veřejně obchodovanou firmou a transakce by mohla být největší dohodou, která se v technologickém odvětví kdy uskutečnila. S odkazem na informované zdroje to uvedla finanční televize CNBC.



Reverzní fúze umožní soukromě vlastněné firmě Dell při návratu na burzu obejít zdlouhavý a nákladný proces vstupu na burzu. Fakticky bude znamenat, že VMware koupí větší Dell. Mluvčí firem se ke zprávě odmítli vyjádřit.





Společnost Dell se stala soukromým podnikem v roce 2013. Reverzní fúze by akcionářům umožnila vydělat na rozhodnutí, že se Dell stal v roce 2013 soukromou firmou, a pomohla by splatit část dluhu.Podle některých zdrojů Dell uvažuje také o běžné primární nabídce akcií či o dalších akvizicích, případně o koupi zbývajícího podílu VMware. Zatím se ale pevně nerozhodl. Nepravděpodobné je, že by Dell byl úplně prodán nebo že by prodal svůj podíl ve VMware. Správní rada Dellu se má sejít příští měsíc, aby zvážila všechny možnosti.VMware byla v roce 2015 korunním klenotem akvizice firmy EMC . Byla rovněž průkopníkem technologie zvané virtualizace, která umožnila firmám efektivněji provozovat velké počítače ve svých datových centrech. Tato technika se sice stále hojně používá, vyhlídky na další růst VMware ale kalí skutečnost, že společnosti stále více přesouvají infrastrukturu z vlastních datových centrech a ukládají data a procesy přes internet na vzdálené servery jiných firem.Pokud by se reverzní fúze uskutečnila, VMware by vydala nové akcie pro současné majitele, Michaela Della a investiční firmu Silver Lake. Ti by pak mohli prodat akcie na trhu.Přesná hodnota Dellu není známa. V roce 2013 činila 24,4 miliardy USD (499,2 miliardy Kč ). O dva roky později Dell za 67 miliard USD koupil firmu EMC , což byla největší akvizice v technologickém sektoru. Teoreticky by plánovaná reverzní fúze mohla být větší.