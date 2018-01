Příšlo už do Česka jaro? Zvířata i rostliny v tom mají jasno.

Náhlé oteplení u nás zmátlo i přírodu. Na některých místech už rozkvétají květiny, jinde zvířata začala shazovat zimní srst. Znamená to tedy, že je zima u konce? "Příroda je nyní hodně zmatená teplým charakterem počasí, který u nás panuje od 20. prosince, kdy převládají teplotně nadprůměrné dny," potvrdila meteoroložka Dagmar Honsová. Podle ní se také můžeme opravdu setkat s ojedinělými úkazy. "V přírodě lze vidět létající hmyz, kvetoucí třešně nebo první jarní květiny - kopřivy, sněženky, pampelišky, ozimé plodiny na polích jsou zapojené, jako by byl začátek dubna." Zmatení z vysokých teplot jsou i psi a kočky, které skutečně línají. "Náš pejsek Čenda začal obměňovat srst. Většinou se to děje až v dubnu, tak třeba přijde jaro dříve," uvedla čtenářka z Ústeckého kraje.

Jenže to podle meteorologů nemusí nutně znamenat, že by zima byla za námi. "Příroda se opravdu chová tak, jako by byl konec zimy, ale to spíše způsobeno nadprůměrnými teplotami, než tím, že by dokázala předpovědět, že je opravdu konec zimy. Napomáhá tomu i fakt, že konec vegetace letos nastal poměrně brzy, ochladilo se totiž hned na počátku září," doplnila Honsová.

Více:

Po jarním začátku týdne nás čeká ochlazení, v závěru týdne přechodně i sněžení.

Proměnlivé počasí a ochlazování, po začátku února hrozí tuhé mrazy.