Souhrn 29.1. - Evropa nakonec blízko pátečního závěru, euro silněji koriguje, Brent neudržel 70 USD, BCPP v červené nule

12.h - Evropa v lehké korekci, euro a ropa také tak, BCPP klesá

Evropské burzy slábnou; středem zájmu výrobci čipů či Sanofi

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového týdne při podprůměrné likviditě lehkým poklesem.Evropské akciové trhy dnes blízko pátečních závěrů. Investoři vyhlížejí firemní výsledkové zprávy technologických gigantů a vyhlížejí podobu posledního zasedání amerického FOMC/Fedu pod vedením Janet Yellen. Velkou pozornost si vysloužily komentáře člena bankovní rady ECB a šéfa holandské centrální banky, který uvedl, že QE by měl co nejdříve skončit s tím, že svou práci už odvedl. To vzbudilo určité obavy z možné normalizace měnové politiky ECB. Důležitý je v této souvislosti také všeobecný růst výnosů vládních dluhopisů napříč rozvinutými zeměmi v čele s USA.US trhy si vybírají technickou korekci dosavadní růstové rallye. Výraznou měrou k tomu přispívá již zmíněný růst dluhopisových výnosů. V případě amerických "desítek" se jejich výnos zvýšil už nad hranici 21,7% a je tak nejvýše za poslední 4 roky. Podle mnoha komentářů by tak vysoké úrovně úročení mohly poškodit trhy akciové. U vládních dluhopisů platí, že růst výnosů znamená současný pokles prodejních cen. Euro odevzdává dolaru část svých zisků z minulého týdne. Zájem o americkou měnu zvyšují mimo jiné rostoucí výnosy US dluhopisů a také komentáře o možném vysokém růstu HDP v tomto roce podpořeným efekty Trumpovy daňové reformy. Koruna euru blízko 25,3. Ropa se dnes neudržela a během dne výrazněji korigovala předchozí růst. Brent se neudržel nad hranicí 70 USD a americká WTI nad "ďábelskou" úrovní 66 USD . Ke korekci přispěl především růst dolaru a růst počtu aktivních vrtů v USA a Kanadě. BCPP přes den spíše pod tlakem na hlavních titulech s výjimkou O2 čekající na zítřejší výsledky, ale v samotním závěru s růstem zájmu právě o akcie O2 a také KB.Připomínáme, že nabídka odkupu akcií Unipetrolu ze strany majoritního vlastníka za 380 Kč končí 30. ledna. Pro hráče hrající "na jistotu" případně také "na poslední chvíli" se tu při cenách kolem 373 Kč otevírá určitý ne zcela nezajímavý prostor.