Knot (ECB): QE musí skončit co nejdříve. Svou práci už udělal

Člen bankovní rady ECB a guvernér holandské centrální banky Klaas Knot o víkendu uvedl, že program QE by měl skončit co nejdříve, protože už neexistují žádné logické důvody pro jeho další trvání. Program podle něj odvedl svou práci . Program je schválen do konce září tohoto roku. Podle Knota se zatím neřešilo, že by se měl prodlužovat dále a proto sám očekává, že se tak nestane.Nyní se QE pohybuje v rozsahu nákupu aktiv v limitu 30 mld. EUR měsíčně. Podle Knota zůstanou úrokové sazby nízko ještě dlouho po konci programu.Podle Knota by malá respektive žádná míra komunikace o dalším osudu QE mohla vyvolat určitý tlak na euro . To od poloviny loňského prosince posílilo o více jak 6%, což může komplikovat vývoz a tlačit na ceny.