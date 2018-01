O2 zveřejní v úterý 30.1. výsledky za 4Q17 a navrhne dividendu

Zítra O2 CR zveřejní své výsledky za 4Q17 včetně návrhu managementu na hrubou dividendu za rok 2017. Očekáváme lehký pokles tržeb (-0,3 % r/r na 9,8 mld. Kč) převážně kvůli 3,7% poklesu tržeb v případě domácích fixních linek (pokles připojení a s tím spojený pokles hlasových služeb). Tržby z domácích mobilních linek projektujeme ve výši 5,1 mld. Kč (+1,7 %). Zde by pokles v cenách roamingu měl být nahrazen objemem roamingu, finančními službami a daty. Slovensko by mělo i přes 5,6% r/r oslabení eura vykázat 1,8% r/r růst díky pokračujícímu přílivu nových uživatelů. Provozní zisk EBITDA by měl udržet solidních 2,6 mld. Kč (+0,5 % r/r) s marží 26,6 % (+0,2 p.b.). Dodatečný zisk z prodeje podílu v Taxify by měl vylepšit čistý zisk na 1,4 mld. Kč (+11,1 %).

Nejvíce očekávanou informací bude návrh managementu na celkovou hrubou dividendu. Naše i očekávání trhu se shodují na nezměněné meziroční výši 21 Kč (7,3% hrubý div. výnos). Celkově očekáváme, že při naplnění očekávání ohledně dividendy by samotná čísla neměla působit větší výkyvy na ceně akcie, a to i přes náš lehce pozitivní pohled vůči trhu.