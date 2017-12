Rozbřesk: České mzdy rozhodnou o prosincové ČNB

První prosincový týden bude ve znamení čísel z trhu práce. Jak v Česku, tak v USA to budou poslední čísla, která mohou ovlivnit prosincové rozhodnutí centrálních bank. Zatímco v USA je poměrně jasno a trhy počítají s dalším růstem sazeb s pravděpodobností 98 %, situace v Česku zdaleka tak jednoznačná není. V našem základním scénáři počítáme s dalším růstem sazeb již v prosinci, trhy ovšem jako by v posledním týdnu začaly více váhat - sazby FRA poklesly a koruna se vrátila nad 25,50 EUR/CZK. Důvodem může být nejistota před dnešním důležitým číslem - růstem mezd za 3Q 2017.



Poslední prognóza centrální banky se zatím víceméně naplňuje, a pokud by měla jet bankovní rada podle ní, tak zvyšuje sazby až v příštím roce. Řada členů bankovní rady včetně guvernéra má ale strach z vyšších inflačních tlaků, na které se zadělává na přehřívajícím se trhu práce. Vyšší a déle trvající mzdové tlaky by diktovaly podle citlivostních scénářů (vydaných s prognózou) centrální bance daleko agresivnější zdražování peněz. Centrální bankéři jsou proto podle nás ochotni zvyšovat sazby rychleji, ale pouze pokud uvidí silná čísla z trhu práce. Již víme, že jak zaměstnanost, tak počet volných pracovních míst v posledních měsících prudce rostly. Do skládačky nám chybí pouze dnešní mzdy - pokračující silný růst okolo 7 % by měl být pro centrální banku dostatečným argumentem, proč zasáhnout již v prosinci.





Na silná čísla by pak eventuálně mohla reagovat pozitivně i česká koruna a krátké korunové sazby.



CZK a dluhopisy

Koruna zůstává v lehké defenzivě. Česká měna se pohybuje v pásmu 25,50-25,60 EUR/CZK. V uplynulém týdnu ji částečně mohla poznamenat nejistota na emerging markets - poklesy čínských trhů, nárůst VIX. Současně také jako by lehce poklesly sázky na růst českých sazeb v nejbližších měsících - sazby FRA pozvolna klesaly.



V tomto týdnu se ale může situace změnit. Pokud dopadnou dobře mzdy za 3Q 2017, může to vést k nárůstu krátkých sazeb, a to by pro korunu mohlo být pozitivní.





Zahraniční forex

Na začátku tohoto týdne bude mít dolar prostor dále zužitkovat pozitivní zprávy z amerického Senátu, který schválil daňovou reformu. Ačkoliv senátní verzi ještě čeká slaďovaní s verzí, jež vzešla z dolní komory, tak pro americkou měnu je to dobrá zpráva. Jinak, ale americká politika zůstává ve hře i v jiných směrech - kromě problémů prezidenta Trumpa s ruskými kontakty se blíží debata o druhovém limitu USA.



Ropa

Cena ropy Brent se i na počátku nového týdne drží pevně nad 63 USD/barel a reflektuje tak pozitivní náladu trhů podpořenou prodloužením dohody na omezení produkce států OPEC+. Nic zásadnějšího na tom nezměnila ani páteční data o aktivitě amerických producentů, kteří v posledním týdnu přidali dvě aktivní vrtné soupravy. Jejich celkový počet 749 je však nejvyšší od září letošního roku a s ohledem na předčasný vánoční dárek americkým “břidlicářům” od OPECu lze očekávat další nárůst kapitálových výdajů i pro rok 2018.



Tento týden pak bude ve znamení tradičních dat - v úterý o zásobách ropy a ropných produktů od API, ve středu jejich oficiální verze od EIA a v pátek o aktivitě amerických producentů od Baker Hughes.