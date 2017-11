Září přineslo ekonomickému růstu čerstvý vítr do plachet (Analýzy makroindikátorů)

Přestože září mělo meziročně o jeden pracovní den méně, měsíční statistiky zaznamenaly velmi solidní růstovou dynamiku. Potvrzuje se tedy, že ekonomika po letním zpomalení nabírá obrátky. Vidět je to zejména na zrychlení průmyslové produkce. Dynamika maloobchodních tržeb na druhé straně zůstává vysoká dlouhodobě. Obě statistiky překonaly očekávání trhů. Popelkou tak zůstává stavební výroba, která zaznamenala meziroční snížení. Podle naší prognózy by ale i pro stavebnictví měly nastat lepší časy.

Česká průmyslová aktivita si v září zachovala velmi slušnou dynamiku, přestože v letošním roce měl tento měsíc o jeden pracovní den méně než loni. Výstup průmyslu se v posledním měsíci třetího čtvrtletí meziročně zvýšil o 4,4 %. Po očištění o kalendářní vlivy dokonce vzrostl o 7 %. Za velmi dobrým výsledkem stojí již tradičně automobilový průmysl. Zde se projevuje jak rozšíření výrobních kapacit, tak i jiná skladba vyráběných modelů. Chladnější zářijové počasí se podepsalo na vyšší výrobě tepla a elektřiny. Průmyslovou výrobu podle nás podporuje i obnovená investiční aktivita firem.

Vzhledem k současnému nedostatku pracovní síly se domníváme, že investice budou silné i v následujících měsících. Firmy se budou přizpůsobovat rostoucí poptávce a budou rozšiřovat své výrobní kapacity. Nicméně budou nuceny investovat tak, aby nemusely přijímat nové zaměstnance. Rostoucí investiční aktivitu naznačuje i akcelerace domácích zakázek.

Průmysl zatím stále tvoří nová pracovní místa. Zaměstnanost přidala 1,9 % y/y a průměrná mzda pracovníků v tomto sektoru se zvýšila o 6,9 % y/y.

Stavebnictví stále nenaskočilo na růstovou vlnu

Stavební výroba v září potvrdila, že třetí čtvrtletí bylo z jejího pohledu velmi slabé. Aktivita v tomto sektoru v září podle ČSÚ meziměsíčně zpomalila o 1,3 %. Její meziroční růst se tak po očištění o kalendářní efekty snížil na 0,2 %. Růst zatím zachraňuje pozemní stavitelství, zatímco to inženýrské ještě prohlubuje svůj propad. Mělo by se však začít blýskat na dobré časy. Do konce příštího roku je potřeba vyčerpat část prostředků z EU fondů a velký podíl půjde do stavby infrastruktury. Navíc dnes zveřejněná čísla ukazují, že stavební úřady vydaly o 3,8 % y/y více stavebních povolení a jejich orientační hodnota je o 32,2 % vyšší.

Předčasný nástup podzimu zahnal lidi do obchodů s oblečením

Maloobchodní prodeje vzrostly v září o velmi slušných 6,2 % y/y (7,4 % po kalendářním očištění) a potvrdily tak, že domácnosti stále utrácejí s chutí. Obchodníkům rostly tržby ve všech hlavních sektorech maloobchodu. Nejvíce rostly tržby za nepotravinářské zboží (10,6 % y/y, po očištění o kalendářní vlivy), dobře se však dařilo i prodejům na čerpacích stanicích (+5,2 % y/y). Naopak prodeje potravin vzrostly pouze mírně. Domácnosti utrácejí nejen za zboží, které nutně potřebují, ale i za zboží zbytné. To ukazují vysoké prodeje oděvů a obuvi (22,3 %), ale i elektroniky, nábytku a dalšího zboží pro domácnost. Skončení prázdninové sezóny se naopak nijak zásadně neprojevilo na prodejích aut. Ty v září meziměsíčně poklesly o 0,5 %. V meziročním srovnání se však udržely v kladných číslech (1,6 % y/y).