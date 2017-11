06.11.2017 Podíl mladých lidí v populaci ve všech krajích klesá

6. listopadu 2017

Podíl dětí a mladých lidí od narození do 29 let věku se v populaci snižuje. Za posledních 15 let klesl ve všech krajích. Nejvíc v Karlovarském.



Na konci loňského roku žilo v Česku 3,3 miliónu lidí do 29 let, kteří měli 32% podíl v obyvatelstvu. Před 15 lety jich přitom byly 4,0 milióny, což představovalo bezmála 39% podíl. Nejvíce mladých lidí, konkrétně 436 tisíc, bydlelo v roce 2016 ve středních Čechách. Nejméně v Karlovarském kraji, 93 tisíc.

„Od počátku století klesající počet obyvatel ve věku 15 až 29 let se ve všech krajích projevuje nižším počtem studentů na středních, vyšších a vysokých školách. Naopak v mladším školním věku dětí mírně přibylo, a to díky nárůstu porodnosti, který ve většině krajů vrcholil v roce 2008,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. V posledních třech letech se počet narozených dětí opět zvyšoval, a to díky růstu úrovně plodnosti ve všech krajích. Vloni se narodilo celkem 113 tisíc dětí. Nejvíce jich mělo bydliště v Praze a Středočeském kraji, nejméně v kraji Karlovarském.

Průměrný věk prvorodiček se mezi roky 2001 a 2016 výrazně zvýšil. Nejvyšší je v Praze, kde vloni dosahoval 31,2 let. Nejnižší byl v Ústeckém kraji, kde činil 27,2 let. „Zároveň roste průměrný věk snoubenců. Ženichům, kteří vloni vstupovali do prvního manželství, bylo v Praze průměrně 33,3 let, nevěstám 30,8 let. Nejnižší průměrný věk novomanželů byl v Kraji Vysočina, kde první sňatek uzavírali muži v průměrném věku 31,2 let a ženy 28,5 let,“ říká místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Mladí lidé se dnes déle připravují na výkon svého povolání. Shodně to ukazují čísla za všechny kraje. Ve věku 20 až 24 let bylo vloni ekonomicky aktivních jen 60,9 % mužů a 42,4 % žen. Většina mladých ve věku od 25 do 29 let přípravu na povolání již ukončila. Ekonomicky aktivních je v této věkové skupině 91,8 % mužů a 69,3 % žen.

Doménou mladých je internet. Na rozdíl od starší generace jej používají především ve spojení s chytrým telefonem. Ve věku 16 až 29 let využívá internet 96 % osob a na mobilním telefonu 71 %. Nejvíce používají internet mladí ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v kraji Ústeckém.

Více statistických informací o mladých Češích naleznete v analýzách, které připravily Krajské správy ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/analyzy-vydane-krajskymi-spravami-csu. Analýzy mapují oblasti života mladé generace v jednotlivých regionech např. z pohledu vzdělání, bydlení, zdravotní a sociální péče či volnočasových aktivit.

