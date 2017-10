Rozbřesk: Česká inflace kulminuje Korunu žene vidina vyšších sazeb

Vývoj inflace nahrává do karet ČNB, a tak snad už nic nebrání centrální bance zvýšit její úrokové sazby už na listopadovém zasedání. Ekonomice se daří nad očekávání dobře, napětí na trhu práce se zvyšuje a růst cen se drží v horní polovině tolerančního pásma, a tak není důvod otálet. Spokojenost ze stávající inflace čiší i ze včerejšího komentáře ČNB. Jedinou brzdou, která může centrální banku znejišťovat, by mohla být koruna, avšak její dosavadní posílení není natolik dramatické, aby muselo centrální banku vzrušovat. Vzhledem k nedávným komentářům centrálních bankéřů zřejmě nejde o nic, co by nečekali nebo považovali za problematické.



Česká inflace už nejspíše kulminuje. Hlavní zásluhu na dosavadním rychlém růstu spotřebitelských cen mají potraviny, které se na aktuální inflaci podílejí z více než třetiny. Pominout ovšem nelze ani rostoucí náklady na bydlení, které odrážejí boom na realitním trhu – ať už v podobě rekordních cen nemovitostí nebo s nimi spojeným vyšším nájemným. Suma sumárum, skoro tři čtvrtiny inflace nyní generují tři největší skupiny spotřebitelských nákladů – jídlo, bydlení & doprava – a do konce roku se v tomto směru nejspíše ani nic nezmění. A to do vývoje inflace nezasáhla dražší elektřina, s níž počítáme zhruba od začátku příštího roku.





Blízko vrcholu jsou i další ukazatele, které si ČNB bere při argumentaci obvykle na pomoc. Měnově politická inflace (2,8 %), korigovaná inflace bez pohonných hmot (2,8 %) a čistá inflace (3,1 %). Výhled na rok 2018 sice počítá s jejich poklesem, nicméně jen do blízkosti cílových dvou procent, což vůbec nebrání návratu úrokových sazeb do (nového) normálu. Prostor pro odvážnější kroky by pro ČNB navíc mohla udělat i ECB, která má v říjnu ozřejmit své záměry pro rok 2018. Sice nejspíše nepůjde o nic dramatického nebo dokonce i odvážného, avšak přece jen nějaký konkrétnější termín konce politiky tisku levných eur by už konečně oznámit mohla. Evropské ekonomice se (v průměru) daří, nicméně argumenty takřka pro cokoliv se dají najít v podstatě vždy. Tedy minimálně v oblasti hospodářské politiky. Koruna včera chvíli testovala hranici 25,80 EUR/CZK , ale příliš dlouho jí to nevydrželo. K silnějším hodnotám jí nejspíše dopomohla i inflace slibující brzké zvýšení úrokových sazeb , nicméně každá další silnější úroveň může fungovat jako lákadlo pro výběr zisků spekulantů. Zvlášť pokud se zrovna v dané chvíli nehrnou na český trh ti noví, kterým se zamlouvá úrokový diferenciál. Lákavější jsou i české státní dluhopisy . Desetiletý nad 1,30 %, pětiletý skoro 0,40 % a vidina delších emisí nových dluhopisů slibuje, že ještě není všem dnům konec. Tedy alespoň pokud jde o další růst výnosů.Na eurodolaru ani kurzu dolaru nesledujeme příliš velké změny. Euru nijak zvlášť nepomáhá, že se španělské dluhopisové výnosy snižují díky zklidnění situace kolem Katalánska. Kromě klesající londýnské burzy sledujeme na akciových trzích víceméně stagnaci. Dluhopisové výnosy na periferii eurozóny klesají. Euru nicméně mohlo pomoci jestřábí vyjádření německé členky vedení ECB Sabiny Lautenschlaeger, která se jasně vyslovila pro co nejrychlejší (plánovaný) exit z expanzivní politiky kvantitativního uvolňování.Dnešní kalendář je pro eurodolar více méně nezajímavý - snad s výjimkou zasedání katalánského parlamentu. Libra si musí dát pozor na britská data a forint na dnes po ránu zveřejněnou inflaci Brent zůstávají nad 55 USD /barel. OPEC si před středečním vydáním své měsíční zprávy z trhu sice pochvaluje, že dochází k odbourávání globálních zásob ropy , avšak jeho tajemník Barkindo vyzval, aby se k dohodě o omezení produkce přidali i producenti břidlicové ropy v USA (což patrně zůstane nevyslyšeno).Asi nejzajímavější událostí zbytku týdne bude zveřejnění zprávy z trhu s ropou od IEA (čtvrtek), ve kterém agentura rovněž zhodnotí stav globálních zásob. Významnější impuls pro ceny ropy ale asi nepřinese.