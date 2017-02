České ženy berou nižší mzdy

České ženy jsou placené hůře než muži. Rozdíl mezi jejich příjmy patří k největším v Evropě. Přestože jsou mladé Češky vzdělanější než jejich vrstevníci, jsou více ohrožené nezaměstnaností.



V České republice je rozdíl v odměňování mužů a žen druhý nejvyšší v rámci unijních států, hned po Estonsku. Ze statistik vyplývá, že ženy ve věku 35 až 39 let vydělávaly v roce 2015 průměrně 24 tisíc korun měsíčně, o 10 tisíc méně než muži. Nejde jen o vliv diskriminace, ale i o odlišnou strukturu na trhu práce. Ženy totiž častěji vykonávají hůře placené profese. „Největší rozdíl mezi příjmy obou pohlaví vzniká v momentě, kdy se ženy vracejí do zaměstnání po mateřské. Obtížně pak konkurují mužům, kteří svou kariéru nepřerušili,“ upřesňuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Data potvrzují, že příjemci rodičovského příspěvku jsou ve více než 98 % ženy. Nejvíce mužů zůstává doma s dítětem v Praze, nejméně v Kraji Vysočina.

Ženy jsou častěji ohrožené nezaměstnaností. I když je bez práce více žen než mužů u všech věkových skupin, nejvýrazněji se nezaměstnanost týká mladých Češek ve věku od 20 do 24 let. U nich se míra nezaměstnanosti blíží 15 %. U stejně starých mužů přitom nedosahuje ani 10 %. „Právě mladé ženy jsou ale vzdělanější než muži. Ve věku 25 až 34 let mělo vysokoškolské vzdělání 38 % z nich. U mužů jen 24 %,“ popisuje data za rok 2015 Michaela Kleňhová, ředitelka sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ.

Dlouhodobě platí, že se rodí méně žen než mužů, nicméně ženy se dožívají vyššího věku. V průměru o 6 let více než muži. Po 75. roce věku tak jsou nejčastěji ovdovělé.

Ze zdravotnických statistik za rok 2014 vyplývá, že muži častěji kouří a že nadváhou trpí více než ženy. „Díky údajům o informačních technologiích také víme, že muži tráví více hodin u počítače a na internetu. Častěji než ženy hrají počítačové hry nebo používají internetové bankovnictví,“ uvádí Marek Řezanka ze sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ.

Další genderové rozdíly jsou patrné v oblasti kriminality. Muži převažují mezi pachateli i oběťmi trestných činů. Z páchání trestné činnosti bylo v roce 2015 obžalováno 40 tisíc osob, z toho jen 6 tisíc žen. Obětí trestných činů bylo zjištěno 12 tisíc, mezi nimi 55 % mužů.