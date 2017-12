Inflace ustupuje ze svých maxim

Podle očekávání vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu jen o 0,1 %. Na jedné straně za poslední měsíc zdražily pohonné hmoty a některé potraviny, levnější byly naopak ceny zájezdů. Meziroční inflace cílovaná centrální bankou se po říjnovém pětiletém maximu (2,9 %) snížila na aktuální 2,6 %.



Neznamená to, že by inflační tlaky v ekonomice začaly výrazně mizet, spíše totiž zafungoval vysoký srovnávací základ z předchozího roku, kdy do inflace začalo mj. „promlouvat“ zavedení EET v hotelích a restauracích. Současně se vyčerpává inflační potenciál u potravin, které právě loni v listopadu skokově podražily.





V prosinci by inflace mohla poklesnout ještě o jednu desetinu procentního bodu na 2,5 %. O tom, jaký směr nabere dál do značné míry rozhodnou náklady na bydlení . Tedy konkrétně, jak moc začnou distributoři přenášet vyšší ceny silové elektrické energie do cen nedávný prudký vzestup této komodity na své zákazníky. Počítáme rovněž s tím, že ještě ve větší míře bude inflaci ovlivňovat nájemné , které roste v důsledku vyšší poptávky na trhu a se zpožděním reaguje na raketové zvyšování cen nemovitostí v ČR.Předpokládáme, že v příštím roce zůstane inflace nad cílem ČNB , takže centrální bance nebude nic bránit v normalizaci úrokových sazeb . V prosinci zřejmě ČNB zvýšení sazeb vynechá, nicméně pokud se bude ekonomice dařit, jak sama předpokládá (a zvláště pak porostou-li mzdy o sedm a více procent), nebude jí nic bránit v tom zvýšit sazby už v únoru.Existuje sice určitý prostor pro citelnější zpomalení inflace z titulu posílení koruny vůči euru a zejména pak i dolaru , nicméně silná spotřebitelská poptávka téměř po čemkoliv k poklesu cen v obchodech nijak nevybízí. Právě naopak. S vyššími cenami počítáme i u služeb, a to zvláště tam, kde hrají větší roli mzdové náklady. Jejich podíl na spotřebitelském koši však není výrazný, takže v inflaci je uvidíme jen okrajově.