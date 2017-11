ČNB zlepšila odhad vývoje veřejných financí

Česká národní banka pro letošní rok zlepšila odhad vývoje veřejných financí. Očekává přebytek 1,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v předchozím odhadu ze srpna počítala s přebytkem jedno procento. Pro rok 2018 počítá rovněž s přebytkem 1,4 procenta a pro rok 2019 s 1,5 procenta. Vyplývá to ze shrnutí Zprávy o inflaci, které zveřejnila ČNB, píše ČTK.

Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,7 procenta HDP, což byla jedna z nejlepších hodnot v EU. Ta požaduje, aby schodek veřejných financí byl pod třemi procenty HDP. Ministerstvo financí počítá v červencové prognóze letos s přebytkem veřejných financí 0,4 procenta HDP.

Zlepšovat by se měl podle ČNB i celkový vládní dluh, který je tvořen dluhem vlády a dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů. Letos by jeho podíl k HDP měl klesnout na 33,8 procenta HDP z loňských 36,8 procenta. Příští rok by měl klesnout dále na 31,5 procenta HDP a v roce 2019 na 29,7 procenta. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici. V absolutní výši by dluh měl podle odhadů ČNB rovněž klesat.

Centrální banka v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 4,5 procenta z 3,6 procenta odhadovaných v srpnu. Pro příští rok ČNB zlepšila odhad na 3,4 procenta z předchozích 3,2 procenta. Pro rok 2019 ponechala odhad na 3,1 procenta.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.