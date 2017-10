Průmysl nabírá na obrátkách (Analýzy makroindikátorů)

Průmyslová výroba nabrala v srpnu na obrátkách a to i navzdory dobíhajícím celozávodním dovoleným. Ještě lépe by se českému průmyslu mělo dařit v podzimních měsících. Růst stavební výroby v srpnu sice předčil naše očekávání, stále však zůstává brzděn inženýrským stavitelstvím, kde se stále nedaří ve větší míře rozjet projekty financované z fondů EU. V následujících měsících by se však i českému stavebnictví mělo blýskat na lepší časy.

Srpnová průmyslová výroba předčila očekávání, když dosáhla meziročního růstu 5,8 %. Ve srovnání s minulým měsícem stoupla dokonce o 14,3 %. Srpnový výsledek je o to lepší, že byl ještě částečně zatížen dobíhajícími celozávodními dovolenými v některých závodech automobilového průmyslu (automobilka Hyundai v Nošovicích). I tak ale výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů přispěla k srpnovému meziročnímu růstu průmyslu 1,1 p.b., když výstup této kategorie stoupl o 5,2 %. Nejlépe se dařilo oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde se produkce zvýšila o 14,1 % y/y.

Utažená situace na trhu práce a obtíže sehnat vhodnou pracovní sílu tlačí mzdy v oblasti průmyslu nahoru. Ty byly tak oproti loňskému srpnu vyšší o 7,5 %. Podobné tempo lze očekávat i ve zbytku letošního roku.

V podzimních měsících by měl český průmysl nabrat na obrátkách ještě více. Naznačuje to nejen konec celozávodních dovolených, ale i předstihové indikátory. Český PMI se v září vyhoupl na své pětiměsíční maximum, slibně se vyvíjejí i hodnoty nových zakázek. Ty byly v srpnu o 4,9 % vyšší, než v loňském roce. Rostly především domácí objednávky (8,5 % y/y). Růst českého průmyslu by tak za celý letošní rok měl dosáhnout solidních 8,5 %.

Lépe, než jsme čekali, dopadla v srpnu i stavební výroba. Ta přidala meziročně 1,9 %, zatímco náš odhad počítal s růstem pouze o 0,3 %. Domácí stavební výrobu však stále brzdí inženýrské stavitelství. Jeho výstup se meziročně snížil o 1,7 %, což nasvědčuje tomu, že se stále nedaří ve větší míře rozjet čerpání prostředků z fondů EU.

Naopak dobře se daří pozemnímu stavitelství. Tomu nahrává poptávka po rezidenčním bydlení i rostoucí ochota privátního sektoru více investovat. Počet zahájených bytů byl v srpnu meziročně o 29,1 % vyšší, přičemž dokončeno bylo v tomto měsíci dokonce o 29,6 % bytů více ve srovnání s loňským srpnem.

Očekáváme, že za celý letošní rok dosáhne růst stavební výroby 5,2 %. V příštím roce by měl díky rozběhnutí veřejně financovaných infrastrukturních projektů zrychlit na 6,6 %.