Průmysl byl i vloni páteří českého vývozu

Růst národního hospodářství vloni mírně překonal tempo EU. Jedním z klíčových faktorů byl zahraniční obchod. Jeho přebytek přesáhl 160 miliard korun, šlo o nejvyšší kladnou bilanci v historii. Více než 80 % veškerého vývozu mířilo do Unie. Tradičně silnou pozici měla motorová vozidla, konstatuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová: „Průmysl vytvářel bezmála třetinu přidané hodnoty české ekonomiky. Byl páteří vývozu. Jen dopravní prostředky tvořily téměř 30 % hodnoty celkového exportu tuzemského zboží.“

Průmysl rostl ve srovnání s Německem trojnásobným tempem. Množství vyrobených motorových vozidel dosáhlo 1,35 miliónu. Dařilo se i kovovýrobě a produkci počítačů, elektronických a optických přístrojů. Pokračoval dlouhodobý útlum těžby a dobývání. Výkony chemického průmyslu i energetiky byly poznamenány výpadky výrobních zařízení.

Trh práce vloni vykázal rekordní hodnoty. „Česko drželo prvenství mezi státy EU v celkové míře nezaměstnanosti, která v závěru roku klesla až na 3,6 %, i v míře zaměstnanosti mužů. Podniky hledaly nové pracovníky s obtížemi,“ uvádí Karolína Súkupová, analytička ČSÚ. Průměrné mzdy rostly o 3,7 %, nejvyšším tempem za posledních osm let.

Meziroční cenový vývoj byl vloni ovlivněn pohyby cen ropy. Potraviny dál zlevňovaly. Ceny nemovitostí naopak rostly, a to dvouciferným tempem. „Nízká míra inflace byla přítomná v celé Evropské unii. Spotřebitelské ceny v ní během loňska vzrostly o 0,3 %. Na konci roku se ale vývoj obrátil a většina sledovaných cen začala růst,“ vysvětluje analytik ČSÚ Jiří Kamenický.

Na konci loňského roku žilo v Česku 10,579 milionu obyvatel, meziročně o 25 tisíc více. Přírůstek byl dán hlavně stěhováním. Z pětiny se na něm však podílel i fakt, že počet narozených převýšil počet zemřelých, a to nejvíc za posledních šest let. Populace dál stárla. Lidé starší 64 let představovali na konci roku 18,8 % obyvatel Česka.

Více se dočtete v nové Analýze společenského a hospodářského vývoje ČR: https://www.czso.cz/csu/czso/analyza-spolecenskeho-a-hospodarskeho-vyvoje-cr.

