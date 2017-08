Jak peníze ohrožují reálnou ekonomiku

V minulosti investoři vydělávali tak, že investovali kapitál do reálné ekonomiky. Bill Gross ve svém aktuálním zamyšlení upozorňuje na to, že současný "nový normál" a "sekulární stagnace" naopak nutí investory k tomu, aby investovali do finančních produktů, tedy vlastně vydělávat prostřednictvím peněz samotných, ne na výkonu konkrétního odvětví, průmyslu a podobně. A to je špatně.

"Vydělávání peněz prostřednictvím peněz lze charakterizovat jako rozšíření splatnosti a rizika," říká (bývalý) "dluhopisový král" Bill Gross ze společnosti Janus Henderson Investors (vzniklé spojením Janus Capital a Henderson Group na konci května).

Vynucený příklon k riziku

Když lidé drží peníze doma, přicházejí o ně kvůli inflaci, i té nízké. Další možností je vklad v bance, ale ten nese prakticky nulový úrok. Pak přicházejí na řadu spořicí účty, aktuálně také s mizivými úroky, nebo krátkodobé dluhopisy, výnosově také aktuálně nic moc. Výnos 1-2 % ročně nestačí na splácení různých poplatků, dluhů, hypoték a dalších, u nichž jsou úroky mnohem vyšší.

Do hry tak vstupují nástroje s vyšším rizikem, delší splatností nebo horší likviditou, jako jsou akcie, firemní dluhopisy, private equity a další. A dokud je inflace dostatečně nízká, jsou reálné výnosy z nich zajímavé. "Není to nic nového, ale pomáhá nám to pochopit, proč se dnešní ekonomika tak liší od té tradiční a proč to přináší rizika, která zde v minulosti nebyla," míní Gross.

Tato rizika a rozdíly ale podle něj nejsou patrné v krátkodobém horizontu, stejně jako například globální oteplování. Vysoké zadlužení, stárnutí populace, deglobalizace nebo robotizace jsou hlavními faktory, které negativně ovlivňují "kreativní kapitalismus, který fungoval před začátkem 21. století". Firmy cítí změnu ve spotřebitelské poptávce a omezují své investice do reálné ekonomiky. Roli podle Grosse hraje také trvale klesající produktivita, která byla hnacím motorem ekonomického růstu a dlouhodobých výnosů.

Namísto investic do reálné ekonomiky se střadatelé a investoři smířili s vyděláváním peněz ve "finanční ekonomice", tedy s vyděláváním peněz prostřednictvím samotných peněz. Díky bilionům dolarů z kvantitativního uvolňování a udržování úrokových sazeb na minimu se tento způsob stal v poslední době výrazně ziskovým, takže se investoři rádi nezabývali slabou produktivitou a svou pozornost upřeli k centrálním bankám.

V budoucnu nebude, co by pomohlo

"Finanční ekonomika se zmocnila reálné ekonomiky. Ceny aktiv a tempo jejich růstu jsou ovšem závislé na reálné ekonomice, přičemž její růst je omezován sekulárními silami, které v budoucnu nebude schopná zvrátit monetární ani fiskální politika," varuje Gross.

Uvolněná měnová politika naopak může mít na ekonomický růst negativní vliv. Takzvané zombie firmy jsou uměle udržovány při životě tím, že si mohou levně půjčovat, zatímco pojišťovny nebo penzijní fondy jsou ohrožovány nízkými výnosy. Tyto entity mají závazky s dlouhou dobou splatnosti, ale jejich majetek neroste dostatečně rychle na to, aby je byly schopny pokrývat (na což doplácejí vedle pojišťoven třeba i často zmiňované Portoriko, Detroit a další). "Kapitalismus založený na financích a podporovaný destruktivní monetární politikou nepodporuje reálnou ekonomiku, naopak začíná erodovat," míní Gross.

Vydělávání peněz prostřednictvím peněz by samo o sobě nemělo být problémem, pokud by se pozitivně projevovalo v reálné ekonomice. Ale když se zmiňované sekulární síly zkombinují s nulovými či zápornými bezrizikovými sazbami, dostane se globální ekonomický růst na historicky nezvykle nízké úrovně.

Investoři by si to podle Grosse měli uvědomit co nejdříve, protože pokud k tomu všemu přičteme ještě globální oteplování, může být ohrožena i (zatím úspěšná) strategie vydělávání peněz prostřednictvím peněz samotných. "Jak dlouho to bude trvat? To je dilema pro investory a hádanka pro centrální bankéře. Ale nenechte se uchlácholit klidem, který uměle vytvořili centrální bankéři. Trhy jsou ohroženy stále více," uzavírá Bill Gross.