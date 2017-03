Pohyb obyvatelstva - rok 2016

Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 2016 zvýšil o 25,0 tisíce osob na 10 578,8 tisíce. Na růstu populace se podílelo jak zahraniční stěhování (saldo 20,1 tisíce), tak přirozená měna (4,9 tisíce). Počet živě narozených (112,7 tisíce) meziročně vzrostl a zároveň bylo méně zemřelých (107,8 tisíce). Uzavřeno bylo nejvíce sňatků (50,8 tisíce) za posledních osm let, rozvodů (25,0 tisíce) naopak meziročně ubylo. Počet potratů se významně nezměnil.

Podle předběžné statistické bilance byl počet obyvatel Česka k 31. prosinci 10 578,8 tisíce, o 25,0 tisíce vyšší než na počátku roku. Většinu přírůstku zajistilo kladné saldo zahraničního stěhování (20,1 tisíce osob). K nárůstu počtu obyvatel ale v roce 2016 přispěla také přirozená měna, když zemřelých bylo o 4,9 tisíce méně než živě narozených. V obyvatelstvu přibylo seniorů ve věku 65 a více let (o 3 %) a dětí ve věku 0–14 let (o 1 %).

Počet živě narozených se v roce 2016 třetím rokem v řadě meziročně zvýšil. Celkem se živě narodilo 112,7 tisíce dětí, nejvíce za posledních šest let. Meziročně vyšší byl počet prvorozených (54,9 tisíce), druhorozených (41,3 tisíce) i dětí v dalších pořadích (16,4 tisíce). Vyšší počet živě narozených připadl zejména na ženy v rodinném stavu svobodná, poprvé od roku 2009 se však meziročně nesnížil ani počet dětí narozených vdaným ženám. Mimo manželství se celkem narodilo 48,6 % dětí (o rok dříve 47,8 %). Nejvíce narozených mělo matku ve věku 31 let, u prvorozených dětí převažovaly matky ve věku 29 let. Podle předběžných výpočtů v roce 2016 vzrostla v Česku úhrnná plodnost nad úroveň 1,6 dítěte na jednu ženu.

V průběhu roku 2016 zemřelo podle předběžných údajů 107,8 tisíce obyvatel Česka, o 3,4 tisíce méně než o rok dříve. V roce 2015 však byl počet zemřelých rekordně vysoký. Nejvíce osob skonalo v roce 2016 v měsíci prosinec, nejméně v září. Zemřelí muži byli v době úmrtí v průměru ve věku 72,3 let a ženy ve věku 79,2 let. Nejčetnějším věkem při úmrtí však byl v úhrnu věk 85 let. Před dosažením prvního roku života zemřelo 317 dětí, resp. 2,8 ‰ z živě narozených.

Počet sňatků po sedmi letech opět překonal hranici 50 tisíc, když v průběhu roku 2016 obyvatelé Česka uzavřeli 50,8 tisíce manželství, o 2,6 tisíce více než předešlého roku. Nejvíce sňatků se konalo v červnu (9,2 tisíce), nejméně v lednu (1,0 tisíce). Meziročně přibylo jak sňatků svobodných, tak rozvedených a ovdovělých osob. Vyšší byla také úroveň sňatečnosti svobodných i rozvedených. Nejčastějším věkem ženicha bylo 30 let, u nevěsty 28 let.

Soudy České republiky vydaly v roce 2016 rozhodnutí o rozvodu 25,0 tisíc manželství, o 1,1 tisíce méně než v roce 2015. Rozvod se z 58,9 % týkal rodin, kde žily nezletilé děti. Převažovaly v nich rodiny s jedním dítětem (7,5 tisíce) a se dvěma dětmi (6,4 tisíce). Intenzita rozvodovosti byla nejvyšší v období tři až šest let od uzavření manželství. Úhrnná rozvodovost se podle předběžných výpočtů v roce 2016 meziročně mírně snížila na 45 % při průměrné délce trvání manželství při rozvodu 13,1 let.

Podle předběžných výsledků bylo v roce 2016 evidováno 35,9 tisíce potratů, o 138 více než v roce 2015. Více jak polovina potratů se řadila do skupiny indukovaných potratů (20,3 tisíce). Samovolných potratů bylo 13,9 tisíce a ukončení mimoděložního těhotenství 1,3 tisíce. Nejvíce žen, které podstoupily potrat, bylo rodinného stavu svobodná (18,4 tisíce), a to jak v kategorii indukovaných potratů, tak u samovolných.

V průběhu roku 2016 se do ČR ze zahraničí přistěhovalo 37,5 tisíce osob, o 2,6 tisíce více než v roce 2015. Opačným směrem, z Česka do zahraničí, změnilo svůj pobyt celkem 17,4 tisíce osob, meziročně o 1,5 tisíce méně. Bilance zahraničního stěhování tak byla v roce 2016 kladná ve výši 20,1 tisíce, o 4,1 tisíce vyšší než roku 2015. Nejvyšší kladné saldo stěhování měla ČR s občany Slovenska (5,3 tisíce), Ukrajiny (3,3 tisíce) a Rumunska (1,5 tisíce). Stejné pořadí bylo i v roce 2015.