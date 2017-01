Klaus na Primě zase prezidentem

Médii cloumá Putinova omnipotence, neboť jak se zdá, není na světě nic silnějšího než jeho vliv, mající neblahé důsledky na cokoli. Nemyslí si to jen valná část českých médií, ale například i tajné služby Spojených států, najmě pokud jde o výsledek prezidentských voleb. Potvrzení tohoto názoru zjišťovali též Václav Moravec ve svých Otázkách u Lubomíra Zaorálka a Alexandra Vondry - i Lenka Pastorčáková hodinu před tím u Václava Klause v Primácké Partii. Ani jeden z jmenovaných moderátorů se bezvýhradného potvrzení nedočkal, což může minimálně svědčit o tom, že dotazovaní si zachovali zdravý rozum.

Václav Klaus se na margo hackerských útoků z Ruska jen usmíval s tím, že rozumný člověk to nemůže brát vážně, on tajným službám nevěří v žádné zemi, nevěří jim u nás ani v Americe. Jako příklad uvedl vzpomínku na projev prorektora jedné z ruských vysokých škol v jedné konferenci , který měl říci v reakci na poznámku z pléna: "My máme v Rusku spoustu bláznů, ale že by byl v Rusku takový blázen, kterého by napadlo zaútočit na Pobaltské státy, tak takového blázna tam snad nemáme.“ Klaus byl vůbec ráži, takže nenechal na nikom nit suchou, ať už šlo o migraci jako důsledek politiky evropských pseudoelit, nebo třeba chybné ekonomické kroky české vlády v době růstu, či přehnanou démonizaci Le Penové. Ne, že by on sám proti tomu protestoval, nicméně důsledné oslovování "pane prezidente" působilo od Pastorčákové až devótně a poněkud rušilo jinak svižně ubíhající relaci. Naproti tomu devótnost rozhodně nelze vyčítat Moravcovi, nicméně jeho přerušování dotazovaného pravidelně právě v okamžiku, kdy má říci něco podstatného, diváckému prožitku určitě také nepřispívá.