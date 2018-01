Nezaměstnanost v Česku v prosinci po čtyřměsíčním poklesu stoupla

Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci po čtyřměsíčním poklesu stoupla z listopadových 3,5 procenta na 3,8 procenta. Přesto je to nejnižší hodnota za prosinec od roku 1997. Uvedl to dnes Úřad práce ČR. Meziročně nezaměstnanost dále klesala, v prosinci 2016 činila 5,2 procenta. Volných míst v prosinci meziměsíčně i meziročně přibylo.



Uchazečů o práci evidovaly pracovní úřady ke konci prosince 2017 přes 280.000, což bylo zhruba o 15.000 více než v listopadu. Nárůst odpovídá odhadům analytiků, kteří očekávali růst na 3,7 až 3,8 procenta. Dosažitelných uchazečů, tedy schopných hned nastoupit, bylo asi 260.000. Volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé ke konci roku přes úřady práce téměř 217.000, což bylo skoro o 3000 více než koncem listopadu.





Nárůst počtu lidí bez práce je podle úřadu v závěru roku běžný. "S příchodem zimy postupně končí sezonní práce . Do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili činnost," oznámila generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Klasický vývoj v závislosti na sezonních vlivech podle ní nezaměstnanost kopírovala během celého loňského roku.Meziměsíčně loni nezaměstnanost zaznamenala nárůst vedle prosince již jen v červenci a lednu. Meziročně byla nižší ve všech měsících, a to až o 1,4 procentního bodu. Také klesal podíl dlouhodobě nezaměstnaných . Ke konci prosince 2017 tvořili lidé, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 33,7 procenta z celkového počtu uchazečů, což byla nejnižší prosincová hodnota od roku 2010. "V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste," odhadla Sadílková.Z jednotlivých regionů měl opět nejvyšší nezaměstnanost Moravskoslezský kraj s 5,8 procenta. Nejnižší byl tentokrát podíl nezaměstnaných v Praze s 2,3 procenta. Z okresů byla nejnižší nezaměstnanost v Praze-východ s 1,3 procenta, kdežto nejvyšší na Karvinsku s 8,1 procenta. V okrese Karviná byl také nejvyšší počet uchazečů na jedno volné místo , a to 8,4. Nejnižší byl naopak v Praze-východ, kde bylo na jedno místo 0,2 uchazeče. Republikový průměr činil 1,3 uchazeče na místo.Největší poptávka mezi zaměstnavateli byla v prosinci stejně jako v předchozích měsících po technických profesích napříč obory. Zájem byl třeba o stavební a montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, svářeče, ale i například kuchaře nebo uklízeče.