ČNB má směřovat k tříprocentním sazbám

Koruna včera vzdala testování hranice 25,40 EUR/CZK a mírně oslabila. K novým ziskům jí nepomohla ani slova guvernéra ČNB, který hovořil jednak o tom, že ekonomika vykazuje známky přehřívání, ale rovněž o tom, že se ještě nerozhodl, jak bude na prosincovém zasedání hlasovat. Šéf centrální banky rovněž zopakoval, že by měnová politika měla směřovat k normálu se zhruba jednoprocentními reálnými úrokovými sazbami, což by při cílové dvouprocentní inflaci znamenalo sazby okolo tří procent.



Výnosy dluhopisů v tomto týdnu korigují a celá křivka se mírně posunuje dolů. Ke zklidnění mohly přispět dva faktory. V první řadě informace, že do konce roku Ministerstvo financí ČR nejspíše nevydá žádný korunový dluhopis. Tím druhým pak může být pravděpodobný přebytek státního rozpočtu za celý letošní rok oproti plánovanému šedesátimiliardovému deficitu.