Co od nás chtějí zahraniční investoři? Nízké náklady na práci rozhodně nejsou na prvním místě

Ze studie Světové banky „ How Developing Countries Can Get the Most Out of Direct Invetments “ publikované na konci října tohoto roku vyplývá, že firmy v rámci rozhodování o tom, do které země budou investovat své peníze, nehledí příliš na nízkou cenu práce . Na horních místech žebříčku priorit firem z rozvinutých zemí jsou politická stabilita a „jistoty“ plus kvalita legislativy včetně vymahatelnosti práva. Důležitější než nízká hladina mezd jdou pro firmy také makroekonomická stabilita, dostupnost kvalifikované pracovní síly, velikost domácího trhu a stav infrastruktury. Nejčastějšími důvody, proč firmy ruší svůj záměr zahraničních investic jsou, kromě změny strategie směřování firmy , nestabilní makroekonomické podmínky a nevýhodné směnné kurzy, zhoršené legislativní a regulatorní podmínky

Při investicích na rozvíjejících se trzích zajímá firmy více financování a ochrana investic

Priority firem investujících v zahraničí se liší podle toho, jestli je destinací investic vyspělá či rozvíjející se země. U vyspělých zemí je pro firmy méně důležitá cena práce , zdanění a dostupné financování, zatímco v případě rozvíjejících se zemí hrají menší váhu dostupnost nemovitostí a velikost domácího trhu. U firem zaměřených na export hraje důležitou roli fyzická poloha a náklady na dopravu produktu do cílové destinace.

Co zlepšovat je hlavně v oblasti politické stability

Více než daňové prázdniny pak firmy zajímají zejména transparentnost a předvídatelnost na politické a makroekonomické scéně, stejně jako záruky ochrany investic . Daňové prázdniny jsou přitom méně důležité pro firmy poskytující služby než pro výrobní podniky, kdy v případě služeb označilo existenci a nastavení daňových prázdnin za kriticky důležité či důležité 55 % firem poskytujících služby a 57 % firem s výrobními závody. Ze studie rovněž vyplývá, že jednotlivé země „cílují“ své daňové pobídky, přičemž nejžádanějšími jsou v tomto směru firmy ze zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Nejkratší daňové prázdniny nabízí evropské země (medián 6 let), nejdelší pak země z Blízkého východu a severní Afriky (medián 10 let). V České republice objem zahraničních investic roste čtvrtým rokem v řadě, zhruba třetina příchozích prostředků pak směřuje do zpracovatelského průmyslu . Objem zahraničních investic tedy roste i navzdory tomu, že úroveň polické stability v ČR dle Světové banky klesá (aktuálně 34. příčka, přičemž úroveň politické stability je srovnatelná se Slovenskem, Bahamami či Mauriciem).