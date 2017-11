Průmyslové svazy Evropy nechtějí tvrdý brexit. Jednaly s Mayovou

Podle agenturních zpráv evropské průmyslové svazy nechtějí tvrdý brexit a proto jednaly s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Zástupci nejméně 12 národních svazů varovali premiérku před negativními dopady případného odchodu Velké Británie z EU bez dojednaných obchodních podmínek a podpořili myšlenku dvouletého přechodného období, ve kterém by fungovaly stávající obchodní vztahy.Podle zástupců svazů je pro průmysl důležitá především předvídatelnost celého procesu a prostředí a také jasně stanovené podmínky.Velké znepokojení vyjádřil a před tvrdým brexitem varoval především zástupce německo-britské obchodní komory s tím, že odchod bez dohody by mohl fatálním způsobem zasáhnout německý chemický a automobilový průmysl a obecně všechny exportéry do UK.Jednání se zúčastnili také zástupci ČR. Obchod s UK je pro ČR 4. největší.