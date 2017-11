Ranní glosa: Číslem týdne bude české HDP

Hlavní událostí tohoto týdne by měly být výsledky české ekonomiky (HDP) za třetí kvartál. Poslední čísla podle našeho nowcastu zvyšují šance na velice dobrý výsledek. Pokud by viditelně překonal 5 %, byl by to pro ČNB důvod zamyslet se nad rychlejším růstem sazeb, než ukazuje poslední prognóza. Trhy při pohledu na nárůst sazeb FRA po vyšší inflaci s takovým scénářem pomalu začínají počítat.



Další růst sazeb “již” v tomto roce ovšem nehledě na silná čísla může být řadě centrálních bankéřů proti gustu. Ze zápisu z posledního zasedání jasně vyplynulo, že ČNB preferuje “postupný” růst sazeb. Bojí se, že by agresivnějším růstem sazeb dala koruně zelenou k výraznějším ziskům, které by inflaci nazpátek zadupaly do země. Současně i proto, že by mohly nepřiměřeně ohrozit finanční stabilitu - zadluženým podnikům a domácnostem by úrokové náklady vzrostly příliš rychle a mohly by proto mít problém se splácením svých závazků.





Koruna ovšem na lepší čísla nemusí reagovat nutně super-pozitivně. Po vyšší inflaci se jí nakonec nepodařilo zdolat 25,50 EUR/CZK a brzdit ji na začátku nového týdne může vyšší globální averze k riziku - index VIX vyskočil za poslední týden o 25 %.