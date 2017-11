EK výrazně vylepšila letošní výhled růstu eurozóny na 2,2%

Evropská komise výrazně vylepšila svůj výhled pro vývoj ekonomiky eurozóny. Oproti květnovým odhadům na úrovni růstu HDP o 1,7% nyní její analytici očekávají posun až k 2,2%. Pro rok 2018 pak odhady míří na 2,1%. Ekonomika eurozóny rostla doposud 18 čtvrtletí v řadě a měla by v tomto trendu i nadále pokračovat.Mezi hlavní rizika patří posilování eura , které jen tento rok posílilo vůči dolaru již o 10%. Celkově jsou ale rizika vcelku vyrovnaná.Kromě samotného oživení ekonomiky EK velmi kladně hodnotí také pokračující pokles nezaměstnanosti , růstu investic a růstu vládních deficitů při poklesu zadlužení. Míra nezaměstnanosti klesne do roku 2019 směrem k 7,9% oproti 10% z loňska.EK snížila své odhady růstu HDP Velké Británie směrem k pouhým 1,1% v roce 2019, což by bylo nejméně od poslední recese v roce 2009.