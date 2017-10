Eurozóna - HDP ve 3Q rostl o 0,6 respektive 2,5%, což překonalo odhady trhu

Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE





Růst HDP eurozóny je tažen jak exporty, tak rostoucí domácí poptávkou, a to jak na straně spotřeby, tak na straně Celoroční růst HDP eurozóny by letos mohl dosáhnout 2,3 procenta, což by byl nejsilnější růst od roku 2007.Eurozóna je hlavní exportní a hospodářský partner pro středoevropský region a solidní výkon ekonomiky eurozóny tak přispívá k silnému hospodářskému růstu, jenž letos vykazují ekonomiky napříč středoevropským regionem.Eurozóna hlásí pro letošní 3. čtvrtletí růst HDP 0,6 % v mezičtvrtletním a 2,5 % v meziročním vyjádření. To je mírně nad očekáváním trhu, jež činilo 0,5 % pro mezičtvrtletní a 2,4 % pro meziroční růst. Navíc byl pozitivně revidován údaj o mezičtvrtletním růstu za letošní druhý kvartál a průzkum PMI naznačuje, že silnou dynamiku růstu si ekonomika eurozóny drží i na počátku závěrečného čtvrtletí letošního roku. Eurozóna tak má letos našlápnuto k nejsilnějšímu růstu HDP za uplynulých deset let. Zdá se, že na ekonomiku eurozóny zatím nemá žádný negativní vliv ani výrazné posílení kurzu eura , k němuž letos došlo. Zároveň je patrné i to, že inflační tlaky se v ekonomice eurozóny drží nízko a data z ekonomiky tak podporují názor Evropské centrální banky, že není potřeba uspěchat zpřísňování měnových podmínek.Zprávy ohledně hospodářského výkonu eurozóny jsou pozorně sledovány i ze středoevropského regionu. Lze říci, že dobré zprávy z eurozóny jsou dobrou zprávou i pro náš region a údaje o růstu HDP eurozóny dobrou zprávou jsou. Solidní hospodářský růst našeho hlavního obchodního partnera totiž napomáhá tomu, že se středoevropský region letos může pyšnit velmi silným růstem HDP česká ekonomika v tomto ohledu letos zatím zažila na straně dat o HDP velmi příznivá překvapení.