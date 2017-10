České firmy jsou nejoptimističtější ve střední Evropě, 85 procent z nich plánuje v příštích šesti měsících nové investice. V porovnání s ostatními zeměmi jde o nejvyšší číslo. Vyplývá to z průzkumu personálně-poradenské společnosti Antal International mezi téměř 700 firmami v ČR, na Slovensku, Polsku a Maďarsku.

Nejvíce se tyto plány týkají investic do nových technologií, na což plánují peníze vyčlenit tři čtvrtiny českých firem. V porovnání s Polskem a Maďarskem naopak méně peněz poputuje do dalšího rozvoje výrobků a služeb. Čtyři české firmy z pěti plánují v příštím půlroce vytvářet nová pracovní místa, což je daleko více než například na Slovensku.

"Vysoký podíl českých firem plánujících v nejbližších měsících investice ukazuje, že firmám se daří a hledí do budoucnosti s optimismem. Vedle toho celých 60 procent českých společností plánuje dát více peněz do rozvoje svých zaměstnanců, což je investice, jež se vždy rychle vrátí," komentovala výsledky ředitelka Antal International pro ČR a Slovensko Anna Šefčíková.

Firmy v průzkumu také hodnotily kvalitu prostředí pro podnikání ve své zemi. Zde dopadlo celkově nejlépe Polsko, ostatní tři země měly nižší, vzájemně podobné výsledky. V Česku je stejně jako na Slovensku velkým problémem pro firmy nízká podpora ze strany státní a veřejné správy. V ČR jsou s kvalitou prostředí pro podnikání zdaleka nejspokojenější firmy z Prahy, o něco méně v Brně a zdaleka nejméně v Ostravě.

České firmy jsou nejpesimističtější z ohledně dostupnosti nových zaměstnanců na trhu, což je v souladu s nynějšími velmi nízkými čísly české nezaměstnanosti. Nejhůře se podle firem shánějí méně kvalifikovaní zaměstnanci.

Firmy se v průzkumu rovněž vyjadřovaly k dostupnosti, ceně a kvalitě kancelářských prostor. Tuzemské firmy tuto oblast hodnotí významně hůře než například polské a maďarské firmy, problémem je z jejich pohledu hlavně cena pronájmu kanceláří. K tomu přispívá i vysoká zaplněnost kancelářských prostor, která například v Praze nyní činí 91 procent.

Co se týče celkové kvality života v zemi působení, české firmy ji hodnotí jako vysokou (vyšší než v Polsku a Maďarsku), celkové průměrné číslo ale snižuje výsledek z Ostravy, kde je podle vyjádření tamních firem kvalita života výrazně nižší než v Praze a Brně. V rámci této odpovědi se hodnotily například místní zdravotní služby, kulturní vyžití, bezpečnost, kvalita životního prostředí, nákupní možnosti a podobně. Ostrava ostatně zaostávala za Prahou a Brnem i v jiných zkoumaných faktorech, jako je například dopravní infrastruktura nebo kvalita vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů.

Plány firem investovat do další regionální expanze ve své zemi má v příštích šesti měsících pětina českých firem, což je nejvíce z celé střední Evropy. V Polsku je to 16 procent, na Slovensku devět procent firem. V Česku sídlící firmy své další investice vedle Prahy nejvíce plánují směřovat do ostatních tří největších měst, tedy do Brna, Ostravy a Plzně.