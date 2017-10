Ranní glosa: Růst inflace připravuje půdu ČNB pro další růst sazeb…

Inflace by v září mohla dál zrychlit. Pokračuje rychlý růst cen potravin a pomalu by se k nim měly přidávat i pohonné hmoty. Jádrová inflace očištěná o tyto volatilní složky je ale podle všeho za svým vrcholem, a proto o moc výš než dnes, nebude stoupat v dalších měsících ani inflace celková. Naopak v příštím roce by se měla vrátit do blízkosti 2 %.



I tak bude zářijový nárůst inflace dalším dílem do skládačky, která ukazuje na listopadový růst českých sazeb. Aktuální inflace pravda není pro ČNB klíčová - rozhodující je inflační výhled a vnitřní dynamika české ekonomiky. Jednoduše řečeno centrální banku více trápí prudký růst ekonomiky doprovázený rekordně nízkou nezaměstnaností a výraznou akcelerací mezd (ve 2Q přes 7 % meziročně). Současně ovšem platí, že sazby se samozřejmě psychologicky vzato lehčeji zvyšují, když se inflace pohybuje v horní polovině tolerančního pásma (tj. nad 2,5 %).





Jediným hráčem na scéně, který může centrální banku výhledově od dalšího zvyšování sazeb odrazovat, zůstává koruna . To však pouze za předpokladu, že by dál nekontrolovaně posilovala. Zisky z posledních dvou týdnů, které ji poslaly pod 26,00 EUR/CZK , zatím nijak odrazující nejsou. Nevíme sice, s jakým posilováním koruny centrální banka ve skutečnosti počítá (možná to začne brzy opět zveřejňovat). Jasné však je, že i srpnová prognóza (která počítala s výrazně pomalejším růstem) sázela na další zisky koruny pod 27,00 EUR/CZK . Listopadový růst sazeb tak při současných úrovních koruny pro nás zůstává prakticky hotovou věcí. Vyšší rozkolísanost koruny ale vnáší do další politiky ČNB více otazníků…