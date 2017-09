Slibný růst objednávek podpoří americký průmysl

Růst objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech dosáhl za srpen vyšší hodnoty, než se čekalo. 1,7 procenta překonává konsensus na úrovni 1,0 a kontrastuje s propadem z předchozího měsíce (-6,8 pct). Objednávky bez dopravních prostředků v souladu s odhady stouply o 0,2 procenta, ovšem po vzestupné revizi července. Další z podmnožin - očištěné objednávky kapitálového zboží - přitom konsensus slušně překonaly (0,9 vs 0,3 pct).



Srpnová data dopadla dobře a celkově vzato předčila tržní očekávání. Navíc vývoj objednávek v posledních měsících vypovídá o ustálení vyššího tempa růstu poptávky. To lze ilustrovat meziroční změnou objednávek, která se v případě očištěného čísla už čtvrtý měsíc drží u 4 procent. Celkové objednávky jsou výrazně volatilnější, ale i zde se trend postupně zlepšil. Čísla tedy naznačují upevňující se podporu pro průmyslovou výrobu, která by se měla přenést přes srpnový, jednorázovými faktory způsobený propad.





Pokud se vrátíme k detailům srpnové zprávy o objednávkách, shledáme, že se slušně objednávalo komunikační vybavení, motorová vozidla a mírně rostly i zakázky na stroje. Naopak klesaly objednávky počítačů nebo kovových výrobků. Objednávky letadel, které tradičně s čísly hodně hýbou, tentokrát prudce stouply.Na finančních trzích data podporují aktuálně nastolené trendy. Výnosy v USA zvýrazňují svůj dnešní růst a dolar pokračuje v posilování.