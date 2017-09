ČNB ponechá sazby beze změny, rétorika bude jestřábí (Ranní zpráva z finančního trhu)

Z pohledu dat bude dnešek patřit k těm méně zajímavým. Ve Spojených státech by srpnové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby mohly přinést relativně slušný výsledek, probíhající prodeje nemovitostí však ukáží meziměsíční pokles. V eurozóně si pozornost zaslouží peněžní zásoba M3 a zářijová francouzská spotřebitelská důvěra. Oba indikátory si mírně polepší. V Česku nás čeká zasedání České národní banky. Ta sice ponechá sazby beze změny, rétorika však bude jestřábí.

Důvěra ve Francii vzroste

Ve Spojených státech srpnové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby pravděpodobně o 0,6 % m/m poklesnou. Může za to snížení dolarové hodnoty objednávek letadel. Po očištění o armádní výdaje a nákupy letadel by však objednávky měly vzrůst o 0,3 % m/m.

Díky kvantitativnímu uvolňování se peněžní zásoba M3 v eurozóně drží stabilně poblíž 5% úrovně. Ne jinak tomu bude v srpnu, kdy by podle ekonomů SG měla dosáhnout 4,8 % y/y. Francouzská spotřebitelská důvěra v září zřejmě o jeden bod stoupla, a to na úroveň 104 bodů. Celkově se francouzské ekonomice vede letos relativně dobře. Za celý letošní rok by růst HDP ve Francii měl dosáhnout solidních 1,8 % y/y.

Německé volby pokračují ve válcování eura

Ani v úterý se propad eura nezastavil. Společná evropská měna včera ztratila dalšího téměř půl procenta. Kurz USD/EUR se propadl až pod úroveň 1,18 USD/EUR, kde se euro nacházelo naposledy v srpnu. Euro se stále ještě vzpamatovává z nedělního výsledku německých voleb. Obchodníci si uvědomují, že vyjednávání ohledně budoucí koalice budou tvrdá a politická scéna více fragmentovaná. To je vede k tomu, že se společné evropské měny zbavují.

ČNB nechá sazby beze změny, rétorika bude jestřábí

Dnešek bude patřit zasedání České národní banky. Ta ponechá úrokové sazby nejspíš beze změny, tisková konference však bude výrazně jestřábí. Ke zpřísnění měnové politiky přistoupí podle našeho názoru ČNB až 2. listopadu, kdy bude mít k dispozici novou Zprávu o inflaci. Růst mezd i HDP výrazně předčil jak očekávání trhu, tak i ČNB. Ve prospěch vyšších úrokových sazeb se vyjádřili i samotní centrální bankéři. ČNB se však ve svých rozhodnutích snaží být dobře čitelná. Navíc nebude chtít vyvolat dojem, že něco zameškala a že je úrokové sazby třeba zvyšovat překotně. Poslední prognóza centrální banky navíc předpokládala další zvýšení úrokových sazeb až ve třetím čtvrtletí příštího roku, zatímco srpnová inflace o jednu desetinu zaostala za prognózou centrální banky. Z tohoto důvodu se domníváme, že se ČNB bude zvýšení sazeb lépe komunikovat společně se zveřejněním nové Zprávy o inflaci v listopadu. Vzhledem k sílícím inflačním tlakům v domácí ekonomice bude ČNB muset v utahování měnové politiky podle našeho názoru v příštím roce pokračovat. Sazby by měla v roce 2018 zvýšit celkem třikrát. To otevírá prostor pro další posilování kurzu koruny. Ten by se příští rok mohl podívat i pod hladinu 25,00 CZK/EUR. Více informací naleznete v našem reportu http://bit.ly/2xmxIGg.

Včerejší oslabování eura vůči dolaru se promítlo i na regionální trhy. I přes absenci jakýchkoli domácích údajů polský zlotý ztratil 0,4 %, když oslabil na 4,288 PLN/EUR, maďarský forint pak oslabil o 0,2 % na 310,9 HUF/EUR. Jedinou měnou, která se včera obešla bez ztrát, byla česká koruna. Ta se již připravuje na dnešní zasedání centrální banky.