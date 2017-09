Komentář: PMI ukazuje na zpomalování vysoké průmyslové aktivity z první poloviny roku

Dnešní ranní statistiky národních účtů za druhé čtvrtletí potvrdily, že hlavním tahounem byl zpracovatelský průmysl. K meziročnímu růstu celkové hrubé přidané hodnoty o 4,7 % přispěl 2,1 procentním bodem. Meziroční růst přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu se ve druhém kvartále zastavil těsně pod osmi procenty.

Pokud vezmeme v úvahu situaci na trhu práce, jsou takto vysoká růstová tempa dlouhodobě neudržitelná. A to nám indikuje i index nákupních manažerů PMI, který byl dnes dopoledne publikován. Jeho hodnota za srpen zklamala poklesem na 54,9 bodu z červencových 55,3 bodu. Trh přitom počítal se vzestupem na 55,8 bodu. Ukazuje se, že je opravdu problém se sháněním zaměstnanců. Prodlevy v dodávkách jsou druhé nejvyšší od února 2011, když firmy narážejí na limity svých kapacit. Do toho se musejí potýkat se zvyšujícími se cenami vstupů, které se nesnadno promítají do cen výstupů pro konečné zákazníky.

Průmysl i ve druhé polovině roku poroste solidním tempem, ve srovnání s první polovinou roku ale pomaleji. Za celý letošní rok odhadujeme, že si český průmysl připíše 8,5 % po 3,4 % zaznamenaných v roce 2016.