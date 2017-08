US - revize vylepšila růst HDP ve 2Q na 3%

První revize údajů o vývoji HDP v USA za 2Q vylepšila jeho růst z předběžných 2,6 na 3% v ročním vyjádření. Trh počítal s vylepšením jen na 2,7%. V 1Q ekonomika rostla jen o 1,2%.Spotřebitelské výdaje se posunuly z předběžně odhadovaného růstu o 2,8% na 3,3%. Trh počítal s posunem na 3%.Nerezidenční fixní investice do infrastruktury rostly ve 2Q o 6,9% oproti předběžně odhadovaným 5,2%. Investice do rezidenční výstavby poklesly o 6,5% oproti původně odhadovanému poklesu o 6,8%.Firemní zisky ve 2Q rostly meziročně o 7% respektive o 1,3% mezikvartálně. Podnikové výdaje respektive investice do intelektuálního bohatství rostly ve 2Q o 4,9% oproti původně odhadovaným 1,4%.Čistý vývoz podpořil celkový růst HDP 0,21 procentního bodu oproti předběžně odhadovaným 0,18 bodu.Stav zásob podpořil HDP 0,02 bodu oproti předběžně odhadovanému poklesu o stejnou hodnotu.Vládní výdaje ve 2Q poklesly 0,3%. Platy a služné se ve 2Q zvýšily o 91 mld. USD a ne původně odhadovaných 89 mld. USD Fedem preferovaný cenový index bez započtení volatilních cen potravin a energií rostl ve 2Q o 0,9%, což odpovídá nejslabšímu růstu od roku 2010.Vylepšení údajů, podle komentářů, naznačuje, že dynamika růstu největší ekonomiky světa nabírá na síle. Množí se nicméně komentáře, že zničující projevy hurikánu Harvey by mohly negativně ovlivnit vývoj ve 3Q roku.Třetí a finální revize bude k dispozici v září.