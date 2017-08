Německá ekonomika ve 2. čtvrtletí vzrostla o 0,6 procenta

Hospodářský růst Německa ve druhém čtvrtletí činil po sezónní úpravě 0,6 procenta a v porovnání s předchozími třemi měsíci tak vykázal zpomalení o 0,1 procentního bodu. Vyplývá to z konečných údajů spolkového statistického úřadu. Hospodářství táhla především spotřebitelská poptávka a státní výdaje, méně se dařilo obchodu.



Spotřebitelské výdaje se zvýšily o 0,8 procenta a státní výdaje o 0,6 procenta. Co se týče zahraničního obchodu, signály jsou smíšené. Vývoz zboží a služeb se podle předběžných údajů v porovnání s prvním čtvrtletím zvýšil o 0,7 procenta, podstatně víc však stoup dovoz, a to o 1,7 procenta. Jejich bilance tudíž srazila z růstu hrubého domácího produktu 0,3 procentního bodu.





V meziročním srovnání se HDP v sezónně upravených údajích zvýšil ve druhém čtvrtletí o 0,8 procenta po růstu o 3,2 procenta ve čtvrtletí prvním. Statistický úřad poukazuje na nadprůměrný vliv kalendářních faktorů, kromě jiného v prvním čtvrtletí letošního roku bylo o tři pracovní dny víc než loni a ve druhém naopak o tři dny méně. S vyloučením těchto vlivů se HDP ve druhém čtvrtletí zvýšil o 2,1 procenta a v prvním o 2,0 procenta.

(Zdroj: Reuters, ČTK)