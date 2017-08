Při splácení hypotéky jde ušetřit na daních. Pro byty koupené na investici ale výhody neplatí

Dosáhnout na hypotéku v Česku je složitější než dříve. Česká národní banka nedávno výrazně zpřísnila podmínky na její získání. I přesto má v současné době hypotéku na byt či dům téměř 15 procent českých domácností. Při jejím splácení mohou ušetřit na daních podnikatelé i zaměstnanci. Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření jsou totiž jednou z uznaných odečitatelných položek od základu daně.

„Úroky z hypotéky lze uplatnit jako daňový náklad, pokud nemovitost užíváte k vlastnímu trvalému bydlení, nebo ji k bydlení využívá druhý z manželů, některý z potomků, rodičů nebo prarodičů,“ vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz. Odečíst lze i úroky z úvěru na opravu bytu či domu, případně i na koupi pozemku. U úvěru na koupi pozemku lze úroky uplatnit jen v případě, že tu maximálně do čtyř let začnete se stavbou nemovitosti určené k bydlení. „Mezi odečitatelné položky naopak není možné zařadit úroky z hypotéky uzavřené na koupi rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy. Úroky z úvěru na nákup nemovitosti určené k pronájmu nebo pro podnikání nelze uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně, ale lze je zahrnout do daňově uznatelných výdajů,“ uvedla k problematice daňových nákladů Blanka Štarmanová. Pokud je k pronájmu či jiné výdělečné činnosti využívána jen část kupované nemovitosti, je třeba úroky poměrně rozdělit.

„Z daňového základu si poplatník může odečíst až 300 tisíc korun ročně, přičemž jednotlivé úvěry je možné sčítat. Částka však nesmí přesáhnout 25 tisíc korun za měsíc,“ vyčíslila Štarmanová. Poplatník, který tento odpočet využije, musí být účastníkem smlouvy o úvěru, tedy jeho jméno musí být ve smlouvě o úvěru uvedeno. Nestačí fakt, že úvěr splácí. „Při prvním uplatnění odečtu je třeba, aby poplatník doložil nárok na snížení daní výpisem z katastru nemovitostí. K dalším odpočtům už stačí pouze přiložit k daňovému přiznání originál potvrzení o zaplacených úrocích. Tento dokument zasílají banky a spořitelny obvykle v průběhu ledna,“ poradila Blanka Štarmanová.

„Úroky z hypotéky lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně. Odečitatelné položky nesnižují přímo daň, jako je to u slev na dani, ale snižují základ, ze kterého se daň vypočítává. Jelikož daň z příjmů fyzických osob je 15 procent, odečet úroků ve výši 100 tisíc korun sníží daň o 15 tisíc korun,“ upřesnila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz. Mezi další odečitatelné položky od základu daně patří životní a penzijní pojištění, dary, darování krve, členské příspěvky odborům a platby za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.