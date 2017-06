Ekonomové: Fed potřebuje lepší (vyšší) inflační cíl

Skupina renomovaných ekonomů dnes vyzvala Fed , aby zvážil změnu jednoho z již letitých pilířů své měnové politiky v podobě inflačního cíle a to směrem nahoru.Taková úprava by dala Fedu větší a lepší prostor pro manévrování a vypořádání se s nepříznivými ekonomickými podmínkami a lépe se hodí pro redukci období nulových nominálních sazeb, jež budou podle odhadů stále častější a mohou představovat 30-40% veškeré doby. Fed by měl také přistoupit na jasný časový rámec, ve kterém se bude o naplnění svého cíle aktivně snažit. Takový rámec by bránil současnému nešvaru, kdy centrální banka svůj cíl mnohdy dlouhodobě míjí v jednom nebo druhém směru, což vyvolává obecnou nejistotu škodící ekonomickému růstu.Přesný časový harmonogram by podpořil také vývoj inflačních očekávání, jež jsou pro splnění cíle klíčová.