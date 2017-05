Dokáže Trump splnit slib růstu HDP alespoň o 3%? Bude to obtížné

V UK ani v USA se včera neobchodovalo. To nám dává prostor diskutovat nad navrženým rozpočtem Trumpovy administrativy. Konkrétně nad jedním číslem, na kterém závisí rozpočtová vyrovnanost celého návrhu. Tím číslem je 3% růst ekonomiky pod novou administrativou. Nižší růst by vedl k nevyrovnanosti. Nedosažení předpokládaného růstu by mohlo způsobit problémy při posouvání dluhové hranice v kongresu, jelikož mnoho republikánů se řadí mezi zaryté odpůrce státního dluhu. V o něco delším časovém horizontu by to mohlo vést k revizi velkých plánů Donalda Trumpa, na které se investoři spoléhají. A to je důležité i pro akciové trhy. Nemalá část investorů se totiž stále spoléhá na daňovou reformu a velké státní investiční projekty. Otázkou tedy je, zdali je růst HDP dosažitelný, respektive udržitelný.Růst HDP je závislý na a) růstu pracovní síly a za b) růstu produktivity.Tedy více lidí více vyrobí, případně se zvyšuje efektivita jednoho pracovníka. Jenže růst pracovní síly má spíše tendenci zpomalovat tím, jak stárne populace. Táhne ho tak imigrantský příspěvek, ten však chce Trump značně omezit. Zde tak americký prezident trochu střílí do vlastních. Růst produktivity by to kompenzovat mohl, ale zatím také není mnoho důvodů, proč by měla produktivita tak výrazně vzrůst.Naposledy bylo 3% růstu dosaženo v roce 2005.