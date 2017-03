Ifo téměř na šestiletém maximu

Už v pátek zveřejněné PMI naznačily, že německé firmy ve službách a zejména pak v průmyslu očekávají velmi solidní březnové výsledky. Dnes zveřejněné indexy Ifo toto očekávání dále potvrzují. Jak index hodnocení současné situace, tak především index očekávání dopadl výborně. Mezi firmami tedy panuje silný optimismus a rizika považují za velmi omezená, navzdory evropským politickým rizikům i poněkud nejasné americké obchodní politice.

Ukazuje se, že německým firmám relativně slabší euro vyhovuje, i když by si Německo mohlo dovolit podstatně silnější měnu. Ostatně samotné Ifo dnes dopomáhá euru k dalším ziskům vůči dolaru a jeho kurz se sune k hranici 1,09, kde bylo naposledy v polovině listopadu 2016. Při absenci jakéhokoliv impulsu pro dolar euru nic nebrání na chvíli získávat dříve ztracené pozice.

Nedávná slova šéfa Ifa o rostoucích obavách německých firem ze zhoršení ekonomických podmínek se tak zatím nenaplňují. Neznamená to však, že se nálada nemůže krátkodobě změnit poté, co odstartují jednání o podobě brexitu, neboť Británie je pro Německo třetím největším exportním trhem (cca 90 mld. EUR) a současně druhým co do výše dosahovaného ročního přebytku (cca 50 mld. EUR).

Ifo naznačuje, že příznivé budou i výsledky HDP za první kvartál. Zvláště když pozitivní trend vykazuje jak průmysl, tak služby i maloobchod. Mezikvartální růst Německa by proto v úvodu letošního roku nejspíše dále zrychlil a německá ekonomika tak v meziročním srovnání roste okolo 1,7 %.