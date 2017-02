JPMorgan vyřadí Česko z vyspělých zemí. Neplníme příjem na hlavu

Banka JPMorgan vyloučí Českou republiku ze skupiny vyspělých zemí do skupiny emerging markets. Činí tak poté, co se příjem na hlavu v Česku poslední tři roky vytrvale pohybuje pod bankou stanovenou úrovní pro vyspělé země. Oznámila to dnes ve zprávě.

Česko bude zařazeno s odhadovanou vahou 2,2 procenta do indexu GBI-EM Broad Diversified, s odhadovanou vahou 3,3 procenta do GBI-EM Global Diversified, odhadovanou vahou 5,1 procenta do indexu GBI-EM Global Diversified Investment Grade Only a s odhadovanou vahou 6,3 procenta do indexu GBI-EM Diversified.

Do uvedených indexů bude Česká republika dle zprávy JPMorgan zařazena postupněv průběhu tříměsíční periody mezi 28. dubnem až 30. červnem letošního roku.

Ve skupině emerging markets zatlačí nový přítomnost České republiky na další země, které jsou součástí skladby těchto indexů. Podle Bloomberg bude o 0,42 procenta stlačena pozice Polska, o 0,55 procenta pozice Turecka nebo o 0,63 procenta pozice Jihoafrické republiky.