Nejnižší nezaměstnanost v historii, nový čtvrtletní formát

Nové čtvrtletní údaje ČSÚ o trhu práce potvrzují to, co už naznačila měsíční data ministerstva práce a sociálních věcí. S tím, jak rekordně roste zaměstnanost a současně se zvyšuje míra zaměstnanosti, dochází k dalšímu razantnímu poklesu nezaměstnanosti. Ta se v posledním čtvrtletí loňského roku snížila na nejnižší úroveň v historii samostatné ČR, když dosáhla 3,6 %. Současně s rekordně nízkou nezaměstnaností jde ruku v ruce i nejvyšší zaměstnanost i maximální míra ekonomické aktivity obyvatel.



Trh práce i nadále odráží pozitivní trend české ekonomiky. S ekonomickým růstem přicházejí nová pracovní místa – nejprve vznikala především v průmyslu, aktuálně stále více zaměstnanců hledají služby. Přesto průmysl – jako největší tuzemské odvětví z pohledu přidané hodnoty i zaměstnanosti – stále poptává velké množství zaměstnanců. Ostatně statistiky zaměstnanosti i přehledy volných pracovních míst to potvrzují každý měsíc.



S růstem zaměstnanosti a s pokračujícím nedostatkem nových pracovníků roste tlak na růst mezd. Ostatně podrobné údaje za první polovinu roku už jasně naznačily, že mzdy rostou nejen z pohledu celkových (a do značné míry nereprezentativních) průměrů, ale především z pohledu jednotlivých odvětví, oborů i profesí.



Nepřekvapí proto, že u nejžádanějších profesí, kam patří například pomocní dělníci, dochází k navyšování mezd o více než 10 %. A v letošním roce se tento tlak ještě zvýší. Ostatně zakázkové knihy se (zatím s výjimkou stavebnictví) plní a pro průmyslové firmy se nedostatek zaměstnanců stal druhou největší překážkou pro další růst produkce.



Je tedy velmi pravděpodobné, že tempo mezd letos dále zrychlí, i když zaměstnanost už poroste výrazně pomaleji než loni. Ostatně lidí bez práce ubývá a firmy už téměř nemají kde nové zaměstnance sehnat. Bylo by proto i logické, kdyby se zvýšila míra fluktuace zaměstnanců s tím, jak si budou firmy zaměstnance přetahovat mezi sebou. Zatímco nezaměstnanost se letos, podle našeho názoru, sníží na konci roku na zhruba 3,3 %, růst mediánových mezd může atakovat hranici 6 %. Samozřejmě v případě nejžádanějších profesí by nemělo překvapit ani dvouciferné zvyšování mezd.

