SB: Globální ek. růst letos akceleruje na 2,7% oproti 2,3% z loňska

Podle analytiků Světové banky globální ekonomika v roce 2016 rostla o 2,3%, což byly nejnižší úroveň od finanční krize v letech 2008/9. Pro tento rok analytici banky očekávají akceleraci směrem k 2,7%, který bude tažen především znatelným zrychlením rozvíjejícího se světa, jež akceleruje z loňských 3,4 na 4,2%.Růst rozvinutých ekonomik loni dosáhl tempa 1,6% a letos by se měl posunout na 1,8%.Akcelerace rozvíjejících se ekonomik by mělo pramenit především z ukončení recese v Rusku a Brazílii.Růst ekonomiky USA by měl letos dosáhnout 2,2% oproti 1,6% z loňska - SB: Trumpův fiskální stimul by zvedl růst HDP USA. Růst v Evropě by měl akcelerovat na 2,4%, Rusko by si mělo polepšit na 1,5%, Ukrajina na 2%. Ekonomiky zemí zaměřujících se na export komodit by měly letos růst o 2,3% oproti loňskému anemickému růstu o 0,3%. Ekonomiky hlavních dovozců by pak měly růst o 5,6%. Růst v Číně by měl naopak zvolnit z loňských 6,7 na 6,2%. Indie by měla růst ze 7 na 7,6%.Růst zemí jihovýchodní Asie by měl poklesnout na 6,2%Zlepšení vyhlídek by se mělo využít a mělo by se odrazit v růstu investic do infrastruktury a do lidských zdrojů.Mezi hlavní rizika analytici banky označují politické nejistoty včetně neznámých dopadů nečekané volby Donalda Trumpa americkým prezidentem.